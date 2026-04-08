Tổng thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ mới

Sáng 8/4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ và ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn 51 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình; tiến sĩ Luật; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 13, 14.

Ông từng giữ các chức vụ Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP Huế. Tháng 7/2020, ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, sau đó được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn năm 2021.

Tháng 12/2024, ông được bổ nhiệm làm Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Cuối năm 2025, ông được phân công giữ chức Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ.

Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn. Ảnh: Hoàng Phong

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ, thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên phạm vi cả nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong 54 tuổi, quê Phú Thọ; tiến sĩ Kinh tế, cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 13, 14.

Ông có khoảng 20 năm công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai, từ chuyên viên đến Giám đốc Sở. Sau đó, ông giữ các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020 và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giai đoạn 2020-2025.

Đầu năm 2025, ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Sau khi Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ sáp nhập tháng 7/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mới. Ba tháng sau, ông tiếp tục được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Từ đầu tháng 3/2026, ông giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Ảnh: Hoàng Phong

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ, giúp việc Chính phủ và Thủ tướng; có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối hoạt động chung của Chính phủ, Thủ tướng, phó thủ tướng; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ.

Sơn Hà