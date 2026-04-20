Tổng giám đốc VPBankS: Nhu cầu vay ký quỹ của nhà đầu tư hiện rất lớn

CEO VPBankS Nhâm Hà Hải cho biết công ty có thể hoàn thành mục tiêu nâng dư nợ cho vay ký quý (margin) năm nay lên 50.000 tỷ đồng nhờ nhu cầu lớn của thị trường.

Tại phiên họp thường niên năm 2025 ngày 20/4, Chứng khoán VPBank (VPBankS) trình cổ đông mục tiêu tăng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) 47% so với cuối năm ngoái, lên 50.000 tỷ đồng. Nhiều cổ đông lo ngại doanh nghiệp sẽ khó hoàn thành kế hoạch này khi thị trường chứng khoán giai đoạn đầu năm có nhiều biến động, lãi suất tăng.

Trả lời các cổ đông, ông Nhâm Hà Hải, Tổng giám đốc VPBankS, cho biết doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi để hoàn thành kế hoạch. Theo ông, hiện nay nhu cầu vay ký quỹ của nhà đầu tư vẫn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng năm nay có thể thấp hơn mức 19% năm 2025.

"Điều này đồng nghĩa các nhà đầu tư sẽ tăng vay vốn qua công ty chứng khoán để đầu tư", ông Hải nói.

Ban chủ tọa đại hội thường niên Chứng khoán VPBank ngày 20/4. Ảnh: VPX

Cũng theo ông, thanh khoản duy trì ở mức cao năm nay cho thấy nhà đầu tư vẫn quan tâm đến chứng khoán. Theo thống kê của VPBankS, trong quý I, số tiền bình quân nhà đầu tư giải ngân khoảng 35.000 tỷ đồng mỗi phiên, cao hơn mức 29.000 tỷ đồng của năm 2025.

Bên cạnh yếu tố thị trường, lãnh đạo VPBankS cho biết công ty vẫn còn dư địa lớn để cho vay, khoảng 30.000-33.000 tỷ đồng, trong khi một số đơn vị khác sắp cạn "room". "Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh cho chúng tôi, đặc biệt trong thu hút các khách hàng tổ chức quy mô lớn", CEO VPBankS nói thêm.

Giao dịch ký quỹ là hình thức nhà đầu tư vay tiền từ công ty chứng khoán để mua cổ phiếu theo một tỷ lệ nhất định, thường là 1:1. Số cổ phần đã mua sẽ được họ dùng làm tài sản bảo đảm.

Tính đến cuối quý I, dư nợ margin của VPBankS đạt gần 36.300 tỷ đồng, bằng 106% vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, mức trần cho vay được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định là 200%. Mảng này cũng đóng góp khoảng 31% doanh thu cho công ty, tương dương 880 tỷ đồng.

Ngoài câu chuyện tăng trưởng ở mảng cho vay, các cổ đông cũng quan tâm đến lĩnh vực đầu tư vào tài sản mã hóa của VPBankS. Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, ngân hàng nắm quyền sở hữu VPBankS, cho biết công ty đã chuẩn bị nhân sự và nguồn lực trong một năm qua để tham gia mảng này. Hiện công ty tài sản mã hóa do VPBankS đầu tư vẫn chưa được cơ quan quản lý cấp phép. Ông Vinh tiết lộ ngân hàng này sẽ lập thêm một công ty quản lý quỹ để đầu tư các loại tài sản, trong đó có tiền số.

VPBankS tham gia mảng tiền số khi đầu tư 1.100 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), doanh nghiệp có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Ngoài VPBankS, CAEX còn 4 cổ đông khác gồm OKG Ventures Limited, Đầu tư Future Land, Lynkid và ông Cheng Tan Feng.

Theo Nghị quyết 5 của Chính phủ, Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Công ty muốn vận hành sàn phải có số vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó tối thiểu 65% cổ phần do các tổ chức góp.

Trọng Hiếu