Tổng giám đốc người Australia của Dầu khí Nam Sông Hậu bị bắt

Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Australia) bị cáo buộc đã cung cấp thông tin gian dối về việc có thể cho vay hàng tỷ USD, để chiếm đoạt tiền phí gần 5 triệu USD.

Ngày 18/10, Ranjit Prithviraj Thambyrajah (65 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah với danh nghĩa là Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited (tên giao dịch Acuity Funding) đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam. Qua đó, bị can đã chiếm đoạt các khoản phí của các công ty này gần 5 triệu USD.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah khi đến làm việc với Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu, đầu năm 2024.

Còn theo lãnh đạo Công ty dầu khí Nam Sông Hậu, ngày 27/2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding, đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho doanh nghiệp mình vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án theo hai giai đoạn. Số vốn vay này sẽ được chia thành nhiều gói tài trợ với thời hạn vay lên tới 20 năm, thời gian gia hạn ưu đãi 3 năm.

Thỏa thuận thể hiện, trong giai đoạn một, Acuity Funding sẽ cho Dầu khí Nam Sông Hậu vay 290 triệu USD để công ty giải ngân thanh toán nợ ngân hàng, các khoản nợ thuế, cung cấp vốn lưu động, nâng cấp mở rộng hoạt động những cơ sở hiện có của 3 dự án tại Mái Dầm (tỉnh Hậu Giang cũ), Gò Công (tỉnh Tiền Giang cũ), Trà Nóc (TP Cần Thơ).

Trong giai đoạn 2 (triển khai ngay sau giai đoạn một), Acuity Funding sẽ tiếp tục cung cấp cho Dầu khí Nam Sông Hậu khoản vốn 430 triệu USD để triển khai 5 dự án xây dựng nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo Nhà máy Nam Việt Cái Răng (TP Cần Thơ), tăng thêm vốn lưu động, hỗ trợ hoàn tất các dự án hỗn hợp tại Đông Phú (tỉnh Hậu Giang cũ) và Phong Điền (TP Cần Thơ).

Ngày 25/4/2024, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty dầu khí Nam Sông Hậu ký ban hành nghị quyết của HĐQT, thông qua việc bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng giám đốc công ty. Việc bổ nhiệm ông này là đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của điều lệ công ty, pháp luật có liên quan và được sự đồng thuận cao của cá nhân ông.

Tuy nhiên, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah không thực hiện cam kết. Thời gian dài, Công ty dầu khí Nam Sông Hậu tốn nhiều chi phí nhưng không được kết quả nên gửi đơn đề nghị công an vào cuộc điều tra.

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) thành lập ngày 14/2/2012 tại Hậu Giang, hoạt động chính trong xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, khí hóa lỏng (LPG) với mạng lưới khoảng 70 cửa hàng và 550 đại lý tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy được xem là "đại gia xăng dầu miền Tây", Nam Sông Hậu đang đối mặt khủng hoảng tài chính. Trong bối cảnh này, NSH Petro đặt mục tiêu doanh thu cho 2025 lên tới 14.566 tỷ đồng - tăng khoảng 21 lần so với năm trước, nhằm khắc phục tình hình.

