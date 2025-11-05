Tổng giám đốc công ty mẹ Uniqlo: Còn rất nhiều tiềm năng ở Việt Nam

Tổng giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Fast Retailing - công ty mẹ Uniqlo đánh giá thị trường Việt Nam rất tiềm năng, cam kết mở rộng kinh doanh song hành đóng góp phát triển bền vững.

Nhận định được ông Koji Yanai, Tổng giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, nêu trong cuộc gặp với truyền thông quốc tế tại Tokyo (Nhật Bản) mới đây. "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam vài năm. Vì vậy, chúng tôi nhận thấy còn rất nhiều tiềm năng tại thị trường này trong tương lai", ông cho biết.

Ông Koji Yanai, Tổng giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Fast Retailing. Ảnh: Uniqlo

Uniqlo khai trương cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam vào tháng 12/2019, trên đường Đồng Khởi (quận 1 cũ, TP HCM). Sau 6 năm hiện diện, chuỗi bán lẻ thời trang Nhật Bản này cán mốc 30 cửa hàng vào tháng trước cùng cửa hàng online cung ứng dịch vụ đến khắp cả nước. Đến nay, họ đã có mặt ở các thị trường trọng điểm như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai và mới nhất là Huế.

Việt Nam và Nhật Bản đều sở hữu thị trường rộng lớn, với dân số trên 100 triệu người. Tại quê nhà, Uniqlo đã có 40 năm hoạt động và 800 cửa hàng. "Trong khi ở Việt Nam, số lượng cửa hàng ít hơn và lịch sử kinh doanh cũng ngắn hơn rất nhiều", ông Koji Yanai chỉ ra dư địa khi so sánh giữa hai thị trường.

Đáng chú ý, thị trường tiêu dùng Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với dân số trẻ, thu nhập ngày càng cải thiện. Theo hãng kiểm toán PwC, Việt Nam được dự báo sẽ trở thành thị trường tiêu dùng lớn thứ 11 thế giới vào năm 2030. 9 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,5% so với cùng kỳ 2024, theo Cục Thống kê Quốc gia.

Riêng thị trường thời trang, báo cáo mới nhất của FiinGroup ước tính quy mô đạt 3,5 tỷ USD năm nay, với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 9-10%.

Tháng trước, Fast Retailing công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài khóa 2025, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục năm thứ tư liên tiếp, với động lực đáng kể từ thị trường quốc tế. Cụ thể, doanh thu hợp nhất đạt 3.400 tỷ yên, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận kinh doanh đạt 551,1 tỷ yên, tăng 13,6%.

Tăng trưởng chi tiết của thị trường Việt Nam không được công bố. Tuy nhiên, Fast Retailing cho hay Uniqlo Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và Đông Nam Á - bao gồm Việt Nam - tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 14,6% và 20,5%.

Là lãnh đạo trực tiếp phụ trách hoạt động phát triển bền vững của Fast Retailing, ông Koji Yanai đồng thời cho rằng Việt Nam còn có "tiềm năng lớn" trong vai trò của chuỗi cung ứng tuần hoàn của tập đoàn trong tương lai.

"Nếu chúng tôi có thể mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, tăng số lượng cửa hàng thì chúng tôi cũng có thể tăng số lượng quần áo cũ thu thập được, phục vụ cho mục tiêu quyên góp hoặc tái chế", ông nêu động lực muốn mở rộng hiện diện.

Năm 2021, Fast Retailling công bố mô hình chuỗi cung ứng tuần hoàn lý tưởng, giúp tập đoàn đạt được cùng lúc mục tiêu kinh doanh lẫn bền vững. Trong đó, việc thu thập quần áo cũ để quyên góp, tái sử dụng hoặc tái chế thành nguyên liệu sản xuất sản phẩm mới - gọi là RE.UNIQLO - là một trong những mắt xích của chuỗi cung ứng.

Tại thị trường Việt Nam, dự án RE.UNIQLO được triển khai lần đầu năm 2021, hợp tác cùng Quỹ Hy vọng và nhiều tổ chức khác nhau để thu gom các trang phục đã qua sử dụng, và quyên góp cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Tính đến nay, hơn 51.000 sản phẩm từ dự án đã được gửi đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, Thanh Hóa, các tỉnh miền Trung.

Uniqlo vừa công bố đóng góp 1 tỷ đồng và hơn 3.400 trang phục từ chương trình RE.UNIQLO nhằm chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Ảnh: Uniqlo

Theo ông Koji Yanai, thu thập quần áo cũ là một trong những sáng kiến cơ bản để đóng góp cho cộng đồng. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của tập đoàn là cố gắng tăng tối đa số lượng quần áo thu thập được. Sau đó, Uniqlo có thể tận dụng số quần áo đó cho mục đích quyên góp, tái chế và các quy trình tuần hoàn khác. Khi quy mô của Uniqlo tại thị trường này càng lớn, khả năng thu thập quần áo cũ để quyên góp và dài hạn là thiết lập dây chuyền tái chế càng khả thi.

"Chúng tôi tin rằng càng phát triển thì càng có thể đóng góp. Nếu có thể mở rộng quy mô kinh doanh thành công, lợi nhuận tự nhiên sẽ tăng lên. Khi đó, chúng tôi có thể sử dụng và tái đầu tư lợi nhuận đó để đóng góp cho cộng đồng", ông khẳng định.

Fast Retailing đặt tầm nhìn trở thành thương hiệu được yêu thích toàn cầu, đóng vai trò thiết yếu trong đời sống hàng ngày và được khách hàng trên thế giới tin tưởng. Để đạt được, tập đoàn xác định theo đuổi mô hình kinh doanh mà ở đó, sự phát triển của doanh nghiệp đóng góp cho mục tiêu bền vững, bên cạnh các giải pháp khác.

Năm 2024, tỷ lệ sử dụng vật liệu có lượng phát thải khí nhà kính thấp, ví dụ như vật liệu tái chế, đã tăng lên 18,2%. Trong đó, tính riêng dòng sản phẩm chứa polyester, tỷ lệ sản phẩm sử dụng chất liệu polyester tái chế chiếm 47,4%, tiệm cận mục tiêu 50% vào năm tài chính 2030.

Trong toàn chuỗi cung ứng, Fast Retailing đặt mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất nguyên liệu, dệt và may các sản phẩm của Uniqlo xuống 20% so với năm tài chính 2019. Tính đến năm 2024, tỷ lệ giảm đã đạt 18,6%.

"Không chỉ các nước châu Âu hay phương Tây, các nước châu Á cũng có nhiều khách hàng yêu cầu về tính bền vững. Chúng tôi cảm nhận được rằng tầm quan trọng của yếu tố này đang ngày càng mạnh mẽ hơn", ông Koji Yanai cho biết. Song hành cùng xu hướng này, triển vọng kinh doanh ở châu Á nói chung được dự báo tích cực, "là một trong những động lực tăng trưởng" thời gian tới của Uniqlo, theo Tổng giám đốc điều hành cấp cao Tập đoàn Fast Retailing.

Phiên An