Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 14/1, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng).

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhấn mạnh thành tích đặc biệt xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt những năm qua có sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Hậu cần, Kỹ thuật.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược; sáp nhập, tổ chức lại cơ quan, đơn vị hậu cần, kỹ thuật theo hướng tinh gọn, đồng bộ. Tổng cục xây dựng, triển khai nhiều đề án, dự án, chương trình, kế hoạch có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố tiềm lực, thế trận hậu cần, kỹ thuật quân sự, nâng cao sức mạnh chiến đấu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư chúc mừng những thành tích Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đạt được thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Ảnh: Trọng Hải

Tổng Bí thư lưu ý những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định. Tổng cục cần xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phù hợp với chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Tổng Bí thư yêu cầu đơn vị tham mưu triển khai hiệu quả các đề án, dự án, chương trình phối hợp; đầu tư sản xuất, mua sắm, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Tổng cục phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, vũ khí, trang bị hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Tổng cục cũng được yêu cầu dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự thế giới, ứng dụng thành tựu khoa học trong thiết kế, chế tạo, sản xuất, hiện đại hóa vũ khí, nhất là các chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư cho rằng trong "kỷ nguyên mới", ngành Hậu cần, Kỹ thuật Quân đội phải đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ, tiếp thu thành tựu mới của thế giới để ứng dụng vào phát triển hậu cần, kỹ thuật quân sự và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sản phẩm của Tổng cục và ngành Hậu cần, Kỹ thuật Quân đội cần là sản phẩm chuyên ngành, sản phẩm lưỡng dụng được nghiên cứu, phát triển, sản xuất trên tinh thần "tự tin, tự lực, tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc" và bảo đảm tự chủ chiến lược.

Bộ Quốc phòng đã quyết định sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật thành Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật từ tháng 1/2025. Ngày 26/12/2025, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" tặng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, ghi nhận những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của đơn vị.

Sơn Hà