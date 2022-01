Tổng công ty truyền tải điện lãi hơn 1.000 tỷ đồng năm 2021

Năm qua, EVNNPT truyền tải hơn 200 tỷ kWh điện và lãi trước thuế khoảng 1.025 tỷ đồng.

Tại hội nghị tổng kết năm 2021, ngày 7/1, ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cho biết, năm qua, đơn vị đảm bảo vận hành an toàn các đường dây truyền tải điện và trạm biến áp, nhất là hệ thống đường dây 500 kV Bắc Nam.

Cả năm, EVNNPT truyền tải gần 200,9 tỷ kWh điện, giảm khoảng 1,5% so với năm 2020 và thấp hơn 6% so với kế hoạch. Ông Phú giải thích, sản lượng điện truyền tải giảm do các nguồn năng lượng tái tạo phát triển mạnh, nhất là điện mặt trời áp mái phát thẳng vào lưới điện phân phối, không đi qua lưới truyền tải. Sản lượng điện tiêu thụ giảm trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 vừa qua cũng khiến lượng điện truyền tải giảm theo.

Dù vậy, doanh nghiệp này vẫn đạt mức lãi trước thuế khoảng 1.025 tỷ đồng nhờ tiết kiệm 10% chi phí (khoảng 86 tỷ đồng). Với các chỉ số tài chính hiện tại, hệ số bảo toàn vốn của EVNNPT tới cuối năm nay là 1,01 lần, khả năng thanh toán ngắn hạn 1,31 lần và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,41 lần.

Một đoạn đường dây 500 kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư, xây dựng. Ảnh: EVN

Tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới truyền tải năm qua đạt 2,29%, tăng 0,06% so với 2020. Kết quả này cao hơn chỉ tiêu kế hoạch 0,09% chủ yếu đến từ nguyên nhân khách quan khi phương thức vận hành truyền tải cao trên lưới 500kV Bắc - Nam trong nửa cuối năm để truyền tải các nguồn thủy điện, năng lượng tái tạo khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Năm ngoái, có 42 dự án được đóng điện, giúp giải toả công suất nguồn điện BOT, năng lượng tái tạo, thuỷ điện, như đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2; Mỹ Tho - Đức Hòa; trạm biến áp 500kV Đức Hòa; các đường dây 220kV Mường Tè - Lai Châu, Đông Hà - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Quy Nhơn...

Năm 2022, doanh nghiệp này đặt mục tiêu sản lượng điện truyền tải hơn 205 tỷ kWh, tăng gần 2,3% so với 2021; tỷ lệ tổn thất truyền tải 2,3%...

Ông Phạm Lê Phú cho hay, các đơn vị trong EVNNPT sẽ tập trung đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các đường dây và trạm biến áp, nhất là hệ thống 500 kV Bắc - Nam trong bối cảnh tiếp tục truyền tải cao để đảm bảo cung cấp điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Anh Minh