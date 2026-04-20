Tông chết người chạy bộ, tài xế khởi kiện 'bị ám ảnh tâm lý'

MỹKhông bị phạt vì tông chết người nhưng tài xế Gavin Maas lại đâm đơn kiện gia đình nạn nhân, yêu cầu bồi thường ít nhất 50.000 USD vì rối loạn căng thẳng sau tai nạn.

Theo đơn kiện được đệ trình tại tòa án hạt Lancaster, bang Nebraska vào ngày 6/4, vụ tai nạn chết người xảy ra vào khoảng 4h45 ngày 31/8/2025. Gavin Maas, khi đó 25 tuổi, kể rằng đang lái xe trên đường thì thấy Bailey Miller, người phụ nữ chạy bộ mặc đồ phản quang, và đã di chuyển xe để tránh Bailey một cách an toàn.

Nhưng Gavin đã không nhìn thấy chồng Bailey, Anthony, đang mặc quần áo tối màu trong bóng tối và trời mưa, theo báo cáo của cảnh sát.

Gavin khẳng định Anthony chạy bộ giữa đường và không có đồ phản quang, dẫn đến vụ tai nạn.

"Khi nhận ra mình đã đâm phải một người, Gavin nhanh chóng ra khỏi xe và cố gắng thực hiện các biện pháp cấp cứu cho đến khi lực lượng y tế đến. Dù Gavin đã cố gắng hết sức, ông Miller đã không qua khỏi", đơn kiện nêu.

Anthony là y tá chuyên khoa 37 tuổi, có hai con gái 3 tuổi và 18 tháng tuổi. Anh đang giúp vợ luyện tập cho cuộc thi chạy bán marathon ở địa phương thì bị xe tông tử vong.

Anthony Miller tử vong sau khi bị xe bán tải Gavin Maas điều khiển tông trúng. Ảnh: Nebraska Medicine

Gavin không bị cáo buộc hay bị phạt vì vụ tai nạn, nguyên nhân một phần được cho là do ánh sáng yếu và thời tiết xấu. Gavin cũng không bị ảnh hưởng bởi chất kích thích khi lái xe, theo cảnh sát.

Theo đơn kiện, Gavin bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) nghiêm trọng do vụ việc, phải nhập viện nhiều lần, trong đó có 21 ngày điều trị nội trú. Gavin cũng trải qua các cơn rối loạn phân ly kể từ sau tai nạn, có ý định tự tử và nói với nhân viên bệnh viện rằng anh ta "liên tục nhìn thấy mắt của ông Miller và nghe thấy giọng nói của bà Miller" trong một lần nằm viện.

Đơn kiện nêu Gavin "đang phải chịu đựng một loạt triệu chứng về thể chất và tinh thần", dự kiến "cần điều trị suốt đời, bằng cả liệu pháp và thuốc".

Gavin đang yêu cầu bồi thường thiệt hại về chi phí y tế, bao gồm ít nhất 50.000 USD đã chi trả, cũng như thu nhập bị mất và khả năng kiếm tiền bị giảm sút, cùng với chi phí tòa án.

Theo đơn kiện, Gavin vốn hy vọng vấn đề có thể được giải quyết ngoài tòa án, nhưng "những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát khiến Gavin không còn lựa chọn hợp lý nào khác".

Tuệ Anh (theo People, Nypost)