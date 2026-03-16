Tổng Bí thư: Việt - Trung sẽ tiếp tục nâng tầm gắn kết chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc, khẳng định phát triển quan hệ song phương là ưu tiên hàng đầu, mong muốn tiếp tục nâng tầm gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chiều nay tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng và Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế đối thoại này đối với việc góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung, theo Bộ Ngoại giao.

Khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu, lựa chọn chiến lược trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu của hai bên là tiếp tục nâng tầm gắn kết chiến lược, để hợp tác Việt - Trung đạt nhiều kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc.

Tổng Bí thư đề nghị đưa Đối thoại chiến lược 3+3 trở thành cơ chế kiểu mẫu, đồng thời thúc đẩy hợp tác xứng tầm mức gắn kết, tin cậy chiến lược giữa đôi bên.

Hai bên cần kiểm soát và xử lý tốt bất đồng trên biển theo nhận thức chung cấp cao, kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, góp phần củng cố lòng tin, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Công an Trung Quốc khẳng định Trung Quốc luôn xác định Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, phương hướng quan trọng trong đường lối đối ngoại chung của đất nước, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển mới.

Các lãnh đạo Trung Quốc khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tương ứng của Việt Nam để làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm, diễn tập chung.

Hai bên sẽ nâng tầm hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước thông qua đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân.

Việt - Trung nhất trí kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, phù hợp với tầm mức mới của quan hệ hai nước, nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008.

Năm 2023, hai nước ra tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Về thương mại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, với kim ngạch thương mại năm 2025 lần đầu tiên đạt 252 tỷ USD.

Vũ Hoàng