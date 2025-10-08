Tổng Bí thư: Trọng dụng người thực tài, lấy dân làm thước đo

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chọn đúng người có năng lực, liêm chính, hành động vì dân; coi mức sống và niềm tin của nhân dân là thước đo mọi chính sách.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13 sáng 8/10, Tổng Bí thư cho biết Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, với nhiều nội dung "xương sống" liên quan trực tiếp đến thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14 và mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Trung ương đã thông qua các Văn kiện trình Đại hội 14; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới; cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội, bảo đảm đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực.

"Các Văn kiện được thiết kế theo hướng ngắn gọn, thực chất, xác định rõ các đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13, sáng 8/10. Ảnh: Gia Hân

Trung ương cũng thông qua kết luận về Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của giai đoạn 2021-2025, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho kế hoạch 2026-2030 theo hướng ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh.

Trung ương xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ trong thẩm quyền của mình, thống nhất cơ chế theo dõi, kiểm tra, đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu và khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nguyên tắc điều hành được nhấn mạnh là "kỷ cương đi trước - nguồn lực đi cùng - kết quả là thước đo".

Theo Tổng Bí thư, tinh thần xuyên suốt hội nghị là lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng và đổi mới sáng tạo làm động lực. Trung ương thống nhất 9 định hướng lớn, trong đó yêu cầu "chuẩn bị thật tốt" cho Đại hội 14. Các văn kiện cần được hoàn thiện, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, khẳng định ba đột phá trong điều kiện mới gồm thể chế, hạ tầng, nhân lực; làm rõ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế biển, kinh tế văn hóa và liên kết vùng; đồng thời lượng hóa chỉ tiêu, xác định rõ lộ trình thực hiện.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh nhân sự Trung ương khóa 14 phải bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, hiệu quả; sự nêu gương của người đứng đầu phải đi đôi với trọng dụng người có thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. "Kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý", Tổng Bí thư nói.

Đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13, sáng 8/10. Ảnh: Gia Hân

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển

Trung ương yêu cầu tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo dư địa cho đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công "đúng, trúng, nhanh, hiệu quả". Các cơ quan được giao chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 15, công tác bầu cử Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được hoàn thiện gắn với tinh gọn bộ máy ba cấp trong toàn hệ thống; đẩy mạnh số hóa, phân cấp, phân quyền đi đôi với trách nhiệm giải trình, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Trung ương thống nhất cần khẩn trương hoàn thiện đề án phân loại đơn vị hành chính và đô thị theo hướng tổng thể, liên thông, khả thi, tạo không gian phát triển mới cho cấp cơ sở. Chính quyền địa phương không chỉ là nơi thực thi nhiệm vụ mà còn là nguồn sáng tạo trong phát triển đất nước.

Các điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, năng lượng sẽ được tháo gỡ; thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản được lành mạnh hóa; vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước tiếp tục được củng cố, đồng thời phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong tăng trưởng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", song song với việc bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Theo Tổng Bí thư, muốn chuyển các chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, cần hành động kiên quyết, minh bạch và nhất quán. Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thể chế hóa nhanh nghị quyết, tổ chức thực hiện quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát, tháo gỡ vướng mắc kịp thời. Tiến độ, trách nhiệm và kết quả phải được công khai để xã hội giám sát, đồng hành.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 sáng 8/10. Ảnh: Gia Hân

Mỗi cá nhân, gia đình sẽ được chăm lo chu đáo

Thước đo cuối cùng của mọi chính sách, theo Tổng Bí thư Tô Lâm là mức sống và niềm tin của nhân dân. Vì vậy các cơ quan quán triệt phương châm "ba trọng tâm, ba công khai, một thước đo" trong chỉ đạo, điều hành. Ba trọng tâm là thể chế hóa nhanh các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực thi quyết liệt theo tiến độ từng tuần, tháng, quý; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Ba công khai gồm công khai tiến độ - trách nhiệm - kết quả để xã hội cùng giám sát, đồng hành với chính quyền. Một thước đo là mức sống và niềm tin của nhân dân, thể hiện qua dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thủ tục, thời gian ít hơn, xã hội yên bình, người dân ấm no, hạnh phúc.

Người đứng đầu Đảng yêu cầu cấp ủy các địa phương chuyển mạnh từ quy trình sang kết quả; mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm đầu ra, người chịu trách nhiệm và mốc hoàn thành rõ ràng. Phương châm là "mạnh từng cơ sở, từng địa phương" tiến tới "mạnh theo vùng", hình thành cụm động lực phát triển, tận dụng lợi thế kinh tế đô thị.

"An sinh, y tế, giáo dục phải đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm. Nhà ở công nhân, dịch vụ công cần được nâng cấp. Không để ai bị bỏ lại phía sau; phấn đấu để mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều được chăm lo chu đáo cả về tinh thần và vật chất", Tổng Bí thư nói, đồng thời khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng sẽ giúp đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, phát triển từng ngày.

Ông đề nghị các Ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, "nói ít, làm nhiều, hành động quyết liệt, hiệu quả", tránh hình thức, giáo điều, đùn đẩy trách nhiệm.

Trước tình hình bão lũ phức tạp, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ mất mát của người dân vùng thiên tai, biểu dương lực lượng quân đội, công an, thanh niên, các tổ chức cứu trợ đã nỗ lực, hy sinh để cứu dân, bảo vệ tài sản. Ông yêu cầu lãnh đạo các địa phương khẩn trương chỉ đạo phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở, ngập úng; huy động toàn hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

"Không để ai thiếu đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế; sớm khắc phục khó khăn để học sinh trở lại trường", ông nói.

>> Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm

Vũ Tuân