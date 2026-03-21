Tổng Bí thư Tô Lâm và 18 Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Theo danh sách công bố chiều 21/3, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư ứng cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Tổng Bí thư Tô Lâm đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại phường Ba Đình, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trúng cử tại đơn vị bầu cử số 12 TP HCM; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Đà Nẵng. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng trúng cử tại tỉnh Thái Nguyên; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trúng cử tại tỉnh Hưng Yên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trúng cử tại đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội; Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trúng cử tại đơn vị bầu cử số 6 TP HCM. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hải Phòng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 TP Cần Thơ; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 TP Huế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trúng cử tại tỉnh Phú Thọ; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trúng cử tại tỉnh Bắc Ninh. Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trúng cử tại tỉnh Đăk Lăk; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trúng cử tại tỉnh Đồng Nai; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc trúng cử tại tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trúng cử tại tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trúng cử tại tỉnh Nghệ An; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trúng cử tại tỉnh Tây Ninh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trúng cử tại tỉnh Tuyên Quang.

Ở khối Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trúng cử tại tỉnh An Giang; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trúng cử tại tỉnh Lào Cai; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trúng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

Đồ họa: Hoàng Khánh

Sơn Hà