Tổng Bí thư Tô Lâm nhận bàn giao công tác Chủ tịch nước

Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường ký biên bản bàn giao công tác Chủ tịch nước.

Lễ bàn giao được tổ chức sau khi Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 sáng 7/4 với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường cho biết hơn 50 năm công tác, từ chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, ông luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước tháng 10/2024, ông "luôn nỗ lực hết sức mình thực hiện nghiêm túc lời tuyên thệ và lời phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước".

Ông bày tỏ tin tưởng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy tinh thần tự lực, tự cường để xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, giàu mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết lời tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và nhân dân là danh dự cá nhân, đồng thời là cam kết chính trị về sự trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp, nỗ lực phụng sự đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá nguyên Chủ tịch nước Lương Cường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại dấu ấn trong đối nội, đối ngoại, xây dựng hệ thống pháp luật và hệ thống chính trị, góp phần bảo đảm vận hành thông suốt bộ máy nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường ký biên bản bàn giao công tác của Chủ tịch nước, chiều 9/4. Ảnh: TTXVN

Nêu rõ đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nguồn lực lớn nhất là trí tuệ và sức lao động, sáng tạo của nhân dân; Nhà nước cần kiến tạo cơ chế, động lực để các chủ thể phát huy tiềm năng, tạo ra giá trị.

Ông khẳng định nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại; đẩy mạnh cải cách tư pháp; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế quốc tế và chăm lo đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, xử lý hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển, bảo vệ danh dự, uy tín đất nước và nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ đồng thời hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, sau lần đầu năm 2024.

Vũ Tuân