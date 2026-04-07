Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031

9h15 ngày 7/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% đại biểu có mặt đồng ý.

Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ đồng thời hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, sau lần đầu năm 2024.

Họp Quốc hội 7/4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 69 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa liên tiếp từ 11 đến 14; Ủy viên Bộ Chính trị 3 khóa từ 12 đến 14; đại biểu Quốc hội 3 khóa từ 14 đến 16.

Sau khi tốt nghiệp Trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh nhân dân, ông công tác tại Cục Bảo vệ chính trị 1, sau đó lần lượt giữ các chức vụ Cục phó Bảo vệ chính trị 1, Cục trưởng Bảo vệ chính trị 3, Tổng cục An ninh. Năm 2009, ông giữ chức Tổng cục trưởng An ninh 1.

Trước khi được bổ nhiệm Bộ trưởng Công an từ tháng 4/2016, ông có 6 năm giữ cương vị Thứ trưởng Công an. Đầu năm 2019, ông được phong cấp bậc hàm đại tướng.

Tháng 5/2024, ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; 3 tháng sau được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu giữ chức Tổng Bí thư. Ông giữ đồng thời hai cương vị trong thời gian ngắn, sau đó đảm nhiệm chức Tổng Bí thư từ tháng 10/2024 đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Trên cương vị người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, ban hành nhiều quyết sách lớn, đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Ông nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển nhanh và bền vững.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, hệ thống chính trị đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy trên phạm vi toàn quốc. Năm 2025, nhiều cơ quan được sáp nhập, đầu mối được giảm mạnh; cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; số xã, phường giảm còn 3.321; cấp huyện được bãi bỏ.

Cùng với đó, nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành, liên quan phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, chính sách an sinh xã hội, văn hóa và hoàn thiện thể chế pháp luật.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí với yêu cầu không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật.

Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng 14 đầu năm 2026. Đại hội bầu 200 Ủy viên Trung ương; Trung ương khóa mới bầu 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 14 và bầu ông tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư.

Trong lĩnh vực đối ngoại, ông đã thực hiện nhiều chuyến công du, góp phần thúc đẩy và nâng tầm quan hệ của Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế. Trong đó có các chuyến thăm Mỹ, Pháp, Anh, Indonesia, Singapore và các hoạt động tại Liên Hợp Quốc.

Tháng 4/2025, khi Mỹ công bố chính sách thuế nhập khẩu đối ứng với nhiều đối tác, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trao đổi về khả năng đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa hai nước.

Trong các phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Trước đó vào đầu giờ sáng, Quốc hội bắt đầu các bước bầu Chủ tịch nước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua. Sau đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo kết quả.

