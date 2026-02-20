Tổng Bí thư Tô Lâm dự họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng thống Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza, khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza ngày 19/2 tại Washington DC, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng. Tham dự cuộc họp có nguyên thủ và lãnh đạo của hơn 50 quốc gia, là các nước thành viên sáng lập và quan sát viên của Hội đồng Hòa bình.

"Việt Nam thật tuyệt vời, với tư cách một đất nước và tầm ảnh hưởng. Thật vinh hạnh được đón tiếp ngài tại đây. Thật sự vinh hạnh. Tôi dành sự tôn trọng sâu sắc cho đất nước của ngài", Tổng thống Trump phát biểu tại hội nghị khi giới thiệu Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn đến Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza ngày 19/2. Video: Nhà Trắng

Ông Trump nhấn mạnh Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza là cơ chế phối hợp với Liên Hợp Quốc nhằm điều phối viện trợ nhân đạo, tái thiết và ổn định khu vực.

Các diễn giả trình bày những trụ cột cho giai đoạn chuyển tiếp tại Dải Gaza, trong đó có khôi phục an ninh bằng lực lượng cảnh sát dân sự, phục hồi kinh tế, cứu trợ bền vững và khôi phục các dịch vụ công cơ bản. Hội nghị đồng thời nghe giới thiệu về các kế hoạch tái thiết Dải Gaza, trong đó có việc dọn dẹp hậu quả xung đột, xây 400.000 căn nhà, phát triển các khu khách sạn, thiết lập mạng 5G, hệ thống logistics và xây dựng các khu kinh tế mở.

9 quốc gia đã cam kết đóng góp 7 tỷ USD hỗ trợ người dân ở Dải Gaza. Chính phủ Mỹ cam kết đóng góp 10 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình. Ngân hàng Thế giới (WB) công bố thành lập Quỹ Tái thiết và Phát triển Gaza trong khuôn khổ WB nhằm hỗ trợ quản lý đóng góp của các nhà tài trợ, huy động tài trợ từ các chính phủ cũng như khu vực tư nhân.

Danh sách các nước tham gia Hội đồng Hòa bình

Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington ngày 19/2. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/1 gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza nhằm đóng góp vào việc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, bảo vệ dân thường, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy một tiến trình chính trị đáng tin cậy nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài và bền vững tại khu vực Trung Đông.

Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp và xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng các quyền cơ bản và lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington ngày 19/2. Ảnh: TTXVN

Là một nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và từng nhận được sự trợ giúp quý báu của cộng đồng quốc tế, với tinh thần trách nhiệm và thiện chí, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Hòa bình tham gia trong khả năng của mình vào các nỗ lực chung nhằm hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu và xây dựng lòng tin giữa các bên.

Việt Nam ủng hộ các giải pháp cụ thể nhằm chấm dứt xung đột, tái lập hòa bình, an ninh, tái thiết, bảo đảm cuộc sống cho người dân ở Dải Gaza và thực thi tiến trình chính trị toàn diện, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Đồng thời, để bảo đảm hòa bình bền vững và đáp ứng các quyền của người dân Dải Gaza, Việt Nam mong muốn các biện pháp triển khai bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là Chính quyền Palestine.

Thanh Danh