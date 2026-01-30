Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Lee Jae-myung, khẳng định Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.

Trong cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm chiều 30/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chúc mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV thành công và Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu vào vị trí lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Lee Jae-myung tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, trong đó có phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng hai con số.

Lãnh đạo Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm ưu tiên trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực. Ông khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm, tăng cường phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử, tổng kết thực tiễn sau 40 năm đổi mới, đồng thời đề ra các phương hướng lớn cho phát triển đất nước.

Việt Nam coi Hàn Quốc là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, cùng Hàn Quốc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 30/1. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí củng cố tin cậy chính trị làm nền tảng vững chắc, tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thông qua trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh và triển khai các dự án công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự.

Hai bên cùng khẳng định thúc đẩy tạo đột phá trong lĩnh vực hợp tác kinh tế - trụ cột chính trong quan hệ hai nước, khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chất bán dẫn, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị thông qua các dự án của các tập đoàn lớn Hàn Quốc.

Hai bên tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ - trụ cột hợp tác mới trong quan hệ hai nước, tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa, du lịch, địa phương.

Cảm ơn lời chúc mừng của Tổng thống Lee Jae-myung đối với thành tích giành hạng ba giải U23 châu Á 2026 của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của Hàn Quốc cho sự phát triển của thể thao Việt Nam, nhấn mạnh mong muốn hai nước hợp tác và đồng hành sâu rộng hơn nữa để thu được nhiều thành tích lớn hơn, trở thành biểu tượng cho quan hệ hai nước.

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm, phối hợp duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có bán đảo Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, thúc đẩy sớm tổ chức Hội nghị cấp cao Mekong - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng thống Lee Jae-myung thăm Việt Nam và lãnh đạo Hàn Quốc đã nhận lời.

Như Tâm