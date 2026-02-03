Tổng Bí thư Tô Lâm: Bí thư chi bộ là kiến trúc sư tổ chức ở cơ sở

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định bí thư chi bộ giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, tổ chức điều hành ở cơ sở và trực tiếp gắn kết chủ trương của Đảng với đời sống nhân dân.

Tối 3/2, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ 10 năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong những thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội 13 có sự đóng góp trực tiếp, bền bỉ và quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, từng chi bộ, từng đảng viên, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ. Đây là lực lượng giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi gần dân và sát thực tiễn nhất.

Tổng Bí thư nhấn mạnh bí thư chi bộ vừa là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, định hướng chi bộ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, vừa là kiến trúc sư trong tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đồng thời là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tối 3/2. Ảnh: TTXVN

Người đứng đầu Đảng cho biết uy tín và sức thuyết phục của mỗi bí thư chi bộ đối với đảng viên và quần chúng nhân dân được tạo nên từ sự nêu gương, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, qua đó góp phần quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Ông nói 96 bí thư chi bộ được tuyên dương tại buổi lễ đại diện tiêu biểu cho hơn 250.000 bí thư chi bộ trong toàn Đảng. Đây là những tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có phương pháp lãnh đạo khoa học, biết gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh, tạo được sự đoàn kết trong chi bộ và niềm tin của quần chúng.

Tổng Bí thư khẳng định lần đầu tiên Trung ương tổ chức lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc thể hiện sự quan tâm đối với công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, từ chi bộ. Hoạt động này không chỉ ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ mà còn truyền đi thông điệp về xây dựng Đảng từ gốc rễ, khơi dậy trách nhiệm và động lực phấn đấu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Tổng Bí thư cho biết từ năm 2026, lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm. Để hoạt động này phát huy ý nghĩa, các cấp ủy và tổ chức đảng cần quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ, bảo đảm vai trò hạt nhân và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Mỗi bí thư chi bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hành động, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc, tối 3/2. Ảnh: TTXVN

>> Danh sách 96 bí thư chi bộ xuất sắc

Trước đó, Phó ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết 96 bí thư chi bộ xuất sắc đến từ nhiều vùng miền, đại diện cho các loại hình chi bộ và địa bàn công tác. Người cao tuổi nhất 84 tuổi, người trẻ nhất 27 tuổi. Điểm chung của các bí thư chi bộ được tuyên dương là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và tham gia xóa đói giảm nghèo.

Báo chí lan tỏa nghị quyết, củng cố niềm tin vào Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác thông tin tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, đồng thời tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đánh giá về Giải Búa liềm vàng, Tổng Bí thư cho rằng 10 năm tổ chức liên tục đã khẳng định vai trò của báo chí trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến trong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm vàng năm 2026, tối 3/2. Ảnh: TTXVN

Các tác phẩm dự giải năm nay phản ánh kịp thời những sự kiện, nhiệm vụ chính trị quan trọng, đi sâu vào các vấn đề thời sự của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhiều tác phẩm tập trung vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở gắn với điều chỉnh địa giới hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thiện thể chế và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ngày càng nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra hạn chế, bất cập, những vấn đề bức xúc và điểm nghẽn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó tăng tính phản biện, tính chiến đấu và tính xây dựng của báo chí. Nhiều bài viết đã gợi mở giải pháp thiết thực, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, đồng thời lan tỏa chủ trương lớn của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đúng, hành động đúng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá đội ngũ báo chí cách mạng đã bám sát thực tiễn đời sống, đồng hành cùng những bước đi lớn của Đảng, góp phần củng cố niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển trong xã hội. Những đóng góp đó thể hiện sự trưởng thành về tư duy, kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Ông đề nghị các cơ quan báo chí và người làm báo tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội 14. Các tác phẩm viết về xây dựng Đảng cần hiện đại, sáng tạo, phù hợp môi trường thông tin trong kỷ nguyên số, phản ánh sinh động quyết tâm đổi mới, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Giải Búa liềm vàng năm nay nhận gần 2.300 tác phẩm tham dự. Ban Chỉ đạo quyết định trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải khuyến khích. Cơ quan Thường trực Giải cũng trình Ban Chỉ đạo quyết định khen thưởng 15 tập thể là các ban tuyên giáo và dân vận, ban tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích trong triển khai Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị.

Vũ Tuân