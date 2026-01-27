Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm công nhân than Quảng Ninh

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 27/1 thăm, chúc Tết, tặng quà công nhân Công ty than Đèo Nai - Cọc Sáu, động viên người lao động ngành than tại tỉnh Quảng Ninh.

Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Nói chuyện với công nhân mỏ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chuyến thăm ngay sau Đại hội XIV không mang tính nghi lễ mà xuất phát từ bản chất và phương pháp lãnh đạo của Đảng. Đảng đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc, sức mạnh bắt nguồn từ mối liên hệ với công nhân và người lao động.

Tổng Bí thư nhấn mạnh muốn triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống phải bắt đầu từ thực tiễn sản xuất, từ công trường, hầm lò và đời sống hằng ngày của công nhân. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chọn về vùng mỏ Quảng Ninh, nơi cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho đất nước, để lắng nghe và chia sẻ với người lao động.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm công nhân ngành than tại Quảng Ninh, sáng 27/1. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Theo người đứng đầu Đảng, tinh thần xuyên suốt của Đại hội XIV là phục vụ nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống người lao động, tập trung nguồn lực phát triển đất nước nhanh và bền vững, lấy con người làm trung tâm, lấy năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả làm thước đo chủ yếu.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị giai cấp công nhân và ngành than - khoáng sản tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị mỏ. Tinh thần "kỷ luật và đồng tâm" cần cụ thể hóa thành kỷ luật công nghệ, kỷ luật an toàn, kỷ luật lao động nhằm giảm tổn thất tài nguyên, giảm thời gian gián đoạn và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị.

"Thu nhập, tiền lương, tiền thưởng của công nhân phải phản ánh đúng giá trị lao động, trình độ tay nghề và mức độ đóng góp, đồng thời có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ những tập thể, cá nhân lao động giỏi, sáng tạo, kỷ luật tốt", Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý và nhấn mạnh không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của công nhân, tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai ngày 30/3/1959.

Vũ Tuân