Tổng Bí thư: Sớm có chính sách thu hút hãng hàng không quốc tế tới Long Thành

Tổng Bí thư yêu cầu sớm xây dựng chính sách thu hút hãng quốc tế, biến sân bay Long Thành là điểm đến hàng không trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Đề nghị được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu trong buổi kiểm tra thực địa, làm việc liên quan dự án sân bay Long Thành, ngày 13/11.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 rộng 1.810 ha, khởi công ngày 5/1/2021, công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến nay, nhiều hạng mục chính như đường cất hạ cánh số 1, tường rào, đường kết nối đã hoàn thành. Công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn được thực hiện từ 26/9 đến 29/10. Dự án phấn đấu hoàn thành cơ bản trước 19/12 và khai thác thương mại vào giữa năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm nghe Chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án sân bay Long Thành sáng 13/11. Ảnh: Thái Hà

Sau khi thị sát và nghe báo cáo từ các bộ ban ngành, chủ đầu tư, Tổng Bí thư đánh giá, tiến độ chung của dự án giai đoạn 1 đạt kết quả tích cực, bước đầu chứng minh hiệu quả tài chính và năng lực tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam. Dự án không chỉ là một cảng hàng không mà còn động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là ở khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tổng Bí thư cũng đề nghị, tăng sức hút quốc tế của sân bay. Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ Xây dựng, Tài chính, Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp xây dựng các chính sách thu hút các hãng hàng không quốc tế đến khai thác; phải có cơ chế phí, lệ phí, dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, trung chuyển hàng hóa, cạnh tranh quốc tế, đồng thời triển khai chiến lược quảng bá, xúc tiến thị trường toàn cầu để Long Thành trở thành điểm đến ưu tiên.

Các đơn vị cần đặt mục tiêu để khách quốc tế chọn sân bay Long Thành vì tiện ích, sự thuận tiện và trải nghiệm hài lòng; các hãng bay chọn vì hiệu quả khai thác, chất lượng dịch vụ và môi trường đầu tư hấp dẫn. Khi hoàn thành, sân bay sẽ giảm tải cho Tân Sơn Nhất, thúc đẩy liên kết vùng Đông Nam Bộ và khẳng định vị thế địa chiến lược của Việt Nam trên bản đồ hàng không châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành và địa phương bảo đảm kết nối hạ tầng đa phương thức giữa TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long Thành; đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 TP HCM. Tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – Long Thành cần sớm khởi công, kết nối trực tiếp metro nội đô với sân bay.

Trước đó kịch bản phân chia khai thác sân bay Long Thành chia làm hai giai đoạn, nhằm tối ưu hóa hiệu quả cả sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như các hãng hàng không, hành khách.

Giai đoạn đầu (2025-2030), hai sân bay cùng khai thác các chặng quốc tế. Thời gian này, các chuyến quốc tế mới, hoặc tăng tần suất khai thác đến TP HCM sẽ không được cấp phép ở Tân Sơn Nhất mà chuyển sang Long Thành. Những hãng muốn dời sang Long Thành sẽ được đáp ứng.

Giai đoạn sau năm 2030, toàn bộ các chuyến bay quốc tế sẽ chuyển sang Long Thành khi hệ thống giao thông kết nối sân bay hoàn thiện. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm hàng không, tích hợp đô thị sân bay, khu thương mại tự do và mạng lưới cao tốc, metro - tương tự mô hình Singapore hay Amsterdam.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang hoàn thiện phần xây dựng để đưa vào khai thác kỹ thuật ngày 19/12. Ảnh: Thái Hà

Tại buổi làm việc, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, cho biết sân bay Long Thành được định hướng thành cảng hàng không hiện đại, thông minh và xanh nhất Việt Nam, đạt chuẩn 5 sao quốc tế.

Công trình được thiết kế tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Hệ thống vận hành tích hợp AI, bãi đỗ xe thông minh, thu phí không dừng, 64 quầy tự làm thủ tục và nhiều quầy check-in sinh trắc học.

Khu vực an ninh có 12 làn kiểm tra tự động nhận diện khuôn mặt, hệ thống soi chiếu, máy dò chất nổ tiên tiến giúp rút ngắn thời gian và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Khu xuất nhập cảnh trang bị làn tự động, màn hình 3D, robot hỗ trợ, cùng hệ thống xử lý hành lý hiện đại, hạn chế nhầm lẫn. Sân bay cũng bố trí trạm sạc xe điện, hướng tới mô hình xanh, thông minh và thân thiện với hành khách.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết tỉnh đang triển khai đồng loạt các dự án giao thông trọng điểm gồm cao tốc, vành đai, đường tỉnh và đường sắt để tăng cường kết nối liên vùng. Đồng Nai và TP HCM cũng phối hợp xây dựng các cầu lớn như Cát Lái, Long Hưng và Phú Mỹ 2.

Song song đó, tỉnh quy hoạch đô thị sân bay Long Thành theo hướng xanh, thông minh, hình thành trung tâm logistics lớn; phát triển khu công nghiệp mới, hơn 1.000 ha cho thương mại – dịch vụ và khoảng 10.000 ha đô thị phục vụ chuyên gia, người lao động, kèm quỹ đất giáo dục, y tế.

Lãnh đạo Đồng Nai cũng kiến nghị được phê duyệt khu thương mại tự do trong và quanh sân bay Long Thành; cho phép phối hợp TP HCM triển khai các tuyến giao thông kết nối, kéo dài metro từ TP HCM về Đồng Nai, xây dựng khu thương mại tự do liên kết vùng và đầu tư cao tốc phía Tây theo cơ chế đặc thù.

Phước Tuấn