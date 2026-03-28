Tổng Bí thư: Phát triển thể thao đại chúng là nhiệm vụ trung tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phát triển thể thao đại chúng là nhiệm vụ trung tâm, đưa rèn luyện thân thể thành nếp sống, đồng thời hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực này.

Sáng 28/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phát triển thể dục thể thao không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành mà là yêu cầu chiến lược đối với phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sức khỏe cộng đồng.

Nhắc lại bối cảnh sau Cách mạng Tháng Tám, Tổng Bí thư cho biết dù đất nước đứng trước nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn ra chân lý "dân cường thì nước thịnh", ký Sắc lệnh thành lập Nha Thể dục Trung ương, đặt nền móng cho nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, trở thành định hướng xuyên suốt trong phát triển lĩnh vực này.

Theo người đứng đầu Đảng, qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, thể dục thể thao Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trên nhiều phương diện. Trước hết là nâng cao sức khỏe, thể lực, tinh thần và chất lượng sống của nhân dân, với hàng chục triệu người tham gia luyện tập thường xuyên, hình thành nếp sống vận động trong cộng đồng.

Cùng với đó, thể thao thành tích cao từng bước khẳng định vị thế Việt Nam tại các đấu trường khu vực và quốc tế. Những tấm huy chương, kỷ lục và hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đấu trường quốc tế không chỉ là thành tích chuyên môn mà còn thể hiện ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Thể dục thể thao cũng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa các giá trị văn hóa, tăng cường giao lưu, hữu nghị và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. "Thể thao là ngôn ngữ không cần phiên dịch, là cầu nối hiệu quả giữa các quốc gia, dân tộc", ông nhấn mạnh.

Những kết quả đó là công sức của nhiều thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và những người làm công tác thể dục thể thao, với sự hy sinh thầm lặng và những đóng góp bền bỉ trong suốt nhiều năm. Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng những đóng góp này.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư nêu rõ đất nước đang đặt ra yêu cầu rất cao về tầm vóc con người, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, cần có cách nhìn toàn diện hơn về vai trò của thể dục thể thao, coi đây là một trụ cột trong chiến lược phát triển con người.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo các cơ quan, bộ ngành Trung ương tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Phong

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là khẩn trương hoàn thiện thể chế phát triển thể dục thể thao theo hướng hiện đại, đồng bộ, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Thể chế phải đi trước, làm rõ vai trò của Nhà nước và xã hội, xác định cụ thể cơ chế quản trị, đầu tư công, mức độ xã hội hóa, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, chính sách đào tạo, đãi ngộ, bảo hiểm, y học thể thao và chuyển đổi nghề nghiệp cho vận động viên.

Trong các nhiệm vụ được nêu, Tổng Bí thư nhấn mạnh phát triển thể thao đại chúng là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ bao trùm và lâu dài. Theo đó, phải bảo đảm mọi người dân đều có quyền, có điều kiện và có động lực tham gia rèn luyện.

"Phải làm sao để thể dục thể thao thật sự đi vào từng gia đình, từng khu dân cư, từng trường học, từng cơ quan, từng nhà máy, từng doanh nghiệp, từng đơn vị lực lượng vũ trang, từng con người", Tổng Bí thư nêu rõ.

Ông đề nghị phát động phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Các môn thể thao có thể rất đơn giản như đi bộ, chạy bộ, cầu lông, bóng chuyền, bơi, đạp xe, võ thuật, dưỡng sinh, yoga, cờ vua, cờ tướng... nhưng quan trọng là hình thành thói quen, biến việc rèn luyện thành nhu cầu tự thân và nếp sống hàng ngày.

Để thực hiện mục tiêu này, Tổng Bí thư yêu cầu quy hoạch quỹ đất cho thể thao cộng đồng, bảo đảm mỗi khu dân cư có không gian vận động; xây dựng sân chơi, bãi tập, công viên, đường đi bộ; đồng thời tận dụng hiệu quả trường học, nhà văn hóa, quảng trường và các không gian công cộng cho hoạt động thể dục thể thao.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc nâng tầm giáo dục thể chất và thể thao học đường, coi đây là gốc rễ của chiến lược phát triển con người. Học sinh, sinh viên cần được vận động thực chất, được trang bị kỹ năng thể chất cơ bản và tiếp cận đa dạng các môn thể thao phù hợp, qua đó hình thành thói quen vận động, tinh thần kỷ luật và ý chí vượt khó.

Bên cạnh đó, ông đề nghị bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thống dân tộc gắn với văn hóa cộng đồng, coi đây là tài sản quý cần được gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại.

Đối với thể thao thành tích cao, Tổng Bí thư yêu cầu phát triển theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, trung thực và bền vững; xây dựng lộ trình đầu tư trọng điểm cho các môn có khả năng cạnh tranh; đổi mới cơ chế quản lý đội tuyển; tăng cường liên kết giữa thể thao học đường, thể thao phong trào và thể thao đỉnh cao, đồng thời bảo đảm đời sống và cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp cho vận động viên sau thi đấu.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu mở rộng cách tiếp cận về thể thao theo hướng toàn diện hơn, bao gồm cả vận động thể chất và vận động trí tuệ, nhằm xây dựng con người phát triển toàn diện cả về thể lực, trí lực và tinh thần.

Về nguồn lực, ông nhấn mạnh phát triển thể dục thể thao không thể phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước, cần đẩy mạnh xã hội hóa có định hướng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở vật chất, công nghiệp và dịch vụ thể thao, khoa học thể thao và tổ chức sự kiện.

Cùng với đó, Việt Nam cần mở rộng hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm về quản trị, huấn luyện và tổ chức, chủ động đăng cai các giải đấu phù hợp, từng bước nâng cao vị thế thể thao quốc gia trên trường quốc tế.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng với truyền thống 80 năm, ngành thể dục thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, trí lực và bản lĩnh trong giai đoạn mới.

Sơn Hà