Tổng Bí thư: Kiều bào là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chiều 8/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân quê hương 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức. Người đứng đầu Đảng gửi lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào ở nước ngoài - những người con ở phương xa nhưng luôn hướng về Tổ quốc với tình cảm sâu nặng, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư nói năm 2025 có nhiều cơ hội, nhưng cũng nhiều thử thách. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, với sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp của 6,5 triệu đồng bào ở nước ngoài, đất nước đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội; kinh tế duy trì tăng trưởng tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại hội nhập quốc tế cũng đạt được nhiều dấu ấn, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và hành động phát triển của Việt Nam, thể hiện rõ nét qua quá trình đổi mới thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia và tái cấu trúc không gian phát triển.

Tổng Bí thư khẳng định chưa bao giờ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm đồng bào ở trong nước và đồng bào ở nước ngoài, lại có được sự đồng thuận và được củng cố vững chắc như hiện nay.

Hình ảnh những đại diện ưu tú người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia khối diễu hành kiều bào vào ngày 30/4 ngay ở Dinh Độc Lập và trên quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9 là minh chứng cho chân lý "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, tất cả người Việt đều là con Rồng, cháu Tiên".

Tổng Bí thư nêu rõ Đảng và Nhà nước luôn luôn nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực của phát triển. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

"Nghĩa dân tộc, tình đồng bào đó rất sâu đậm. Đảng, Nhà nước luôn luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm của bà con đối với Tổ quốc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng mong muốn bà con ở nước ngoài tiếp tục chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh; luôn tích cực gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước...

Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường phối hợp quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, giúp đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại nước sở tại.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt kiều bào chiều 8/2. Ảnh: TTXVN

Chương trình Xuân quê hương 2026 có chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng" diễn ra từ ngày 6 đến 9/2 tại Hà Nội và kết nối Ninh Bình.

Theo chương trình, vào tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chúc Tết kiều bào, đánh trống hội khai xuân trong Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân quê hương 2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia dành cho toàn thể kiều bào về dự.

Nguyên Phong