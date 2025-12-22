Tổng Bí thư: Hoàn thành quy tập hài cốt liệt sĩ Vị Xuyên năm 2027

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ưu tiên khoanh vùng, hoàn thành cơ bản quy tập hài cốt liệt sĩ tại vùng lõi Vị Xuyên trước dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về chính sách với người có công và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh đây là "mệnh lệnh chính trị", là thước đo trách nhiệm của Đảng và Nhà nước. Ông yêu cầu từ nay đến năm 2027 phải giải quyết dứt điểm các tồn đọng như: quy tập liệt sĩ, xác định danh tính qua ADN, rà soát chính sách ưu đãi và trao trả kỷ vật cho các gia đình. Việc thực hiện chính sách phải nhanh chóng, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, chiều 5/2/2025. Ảnh: Báo Hà Giang

Tổng Bí thư giao Quân ủy Trung ương chủ trì rà phá bom mìn, đẩy nhanh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm biên giới như Lào Cai, Lạng Sơn và đặc biệt là Vị Xuyên. Tại vùng lõi Vị Xuyên, ông yêu cầu hoàn thành cơ bản quy tập trước tháng 7/2027 (dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ), các khu vực còn lại mục tiêu đến năm 2030; phấn đấu lấy mẫu sinh phẩm toàn bộ mộ liệt sĩ chưa có thông tin trước tháng 7/2027.

Đảng ủy Công an Trung ương được giao xây dựng ngân hàng gene thân nhân liệt sĩ; nâng cấp công nghệ giám định ADN hiện đại, tự chủ. Trường hợp cần thiết có thể thuê đơn vị nước ngoài giám định.

Đảng ủy Chính phủ phải gỡ ngay các điểm nghẽn về kinh phí và công nghệ đầu năm 2026; xử lý dứt điểm các mẫu hài cốt, sinh phẩm đã tiếp nhận trước đó.

Về chính sách người có công, Tổng bí thư yêu cầu khẩn trương bổ sung quy định công nhận liệt sĩ với thương binh mất do vết thương tái phát hoặc người hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật. Các vướng mắc này phải được giải quyết căn bản trong năm 2026. Cùng với đó là "nghiên cứu chế độ cho bộ đội phục viên, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong và nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, thứ ba".

Về kỷ vật chiến tranh, Bộ Nội vụ được giao kiểm kê toàn bộ 70.000 hiện vật đang lưu giữ, xây dựng cơ sở dữ liệu số và trao trả cho thân nhân liệt sĩ theo nguyện vọng, hoàn thành trong năm 2026.

Nghĩa trang Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, mới được mở rộng lên quy mô hơn 10 ha. Tháng 2/2025, Tổng Bí thư đã tới đây dâng hương tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Vũ Tuân