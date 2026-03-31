Tổng Bí thư gợi ý Hà Nội xây dựng điểm phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, chiều 30/3. Ảnh: Quang Thái

Trước tiên, Hà Nội cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Việc triển khai nghị quyết phải là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ, không dừng ở học tập mà phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể. Nghị quyết phải thấm đến từng chi bộ, từng đảng viên; gắn với từng chương trình, dự án, công việc, được đo lường bằng sản phẩm và kết quả rõ ràng.

Tổng Bí thư cho rằng những chuyển biến vừa qua tại Hà Nội là tích cực nhưng mới là bước đầu, phía trước còn nhiều việc phải làm. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục phát huy tinh thần làm việc quyết liệt, duy trì nhịp độ cao, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm mọi chủ trương, quyết sách được tổ chức thực hiện nhanh, quyết liệt và hiệu quả.

Thứ hai, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các trụ cột chiến lược gắn với các chương trình, kế hoạch mới. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn dài hạn; Quốc hội sắp xem xét thông qua Luật Thủ đô sửa đổi với nhiều cơ chế đặc thù; quy hoạch tổng thể Thủ đô đang hoàn thiện với tầm nhìn 100 năm. Đây là điều kiện thuận lợi nhưng cũng đặt ra trách nhiệm lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội khẩn trương, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai ngay khi cơ chế, chính sách được ban hành; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, dự án có lộ trình rõ ràng, sản phẩm cụ thể và kết quả đo đếm được.

Nhấn mạnh Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách và tạo điều kiện lớn cho Thủ đô, Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội phải hành động tương xứng, đi đầu làm mẫu, tạo ra các mô hình mới, cách làm mới hiệu quả cao, có sức lan tỏa. Ông gợi ý Hà Nội xây dựng thí điểm một phường hoặc một xã xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới.

Thứ ba, Ban Thường vụ Thành ủy cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. Thành phố phải khẩn trương quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, quy định mới mang tính nền tảng về xây dựng Đảng được Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 thông qua.

Hà Nội đồng thời cần chủ động sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá khách quan, thẳng thắn kết quả đạt được, chỉ rõ những bất cập, hạn chế, từ đó kiến nghị hoàn thiện cơ chế vận hành, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Cuối cùng, Tổng Bí thư cho biết nội dung giám sát đợt 2 gồm 3 chuyên đề: thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn Thủ đô.

Ông nhấn mạnh đây là những nội dung trọng tâm, vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Hà Nội cần thể hiện rõ vai trò gương mẫu, đi đầu để dẫn dắt vùng và cả nước, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từng chuyên đề, bám sát thực tiễn để triển khai hiệu quả.

Người đứng đầu Đảng tin tưởng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo và 4 định hướng của Tổng Bí thư để triển khai trong thời gian tới. Ông cho biết thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy các nội dung kiểm tra, giám sát trong đợt 2 đạt kết quả thực chất hơn, quyết liệt hơn. Đối với gợi ý xây dựng thí điểm phường, xã xã hội chủ nghĩa, thành phố sẽ lựa chọn địa bàn phù hợp để triển khai trong thời gian sớm nhất.

Ông Ngọc nhấn mạnh Hà Nội sẵn sàng xử lý các vấn đề khó, chủ động tiếp cận và sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Bí thư và đoàn công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thời gian tới.