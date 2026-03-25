Tổng Bí thư: Giữ vững '4 kiên định' và thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh toàn Đảng phải quán triệt "4 kiên định”, kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời triển khai đồng bộ cải cách bộ máy, kiểm soát quyền lực và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 chiều 25/3, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sau 3 ngày làm việc, Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thống nhất cao với những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước, nhất là công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng.

Nhấn mạnh 5 nội dung công việc thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm "4 kiên định", gồm kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Tổng Bí thư nêu rõ đây là yêu cầu từ phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của dân tộc. "Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất", Tổng Bí thư nói và đề nghị các bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp quán triệt "4 nguyên tắc" cốt lõi.

Theo đó, tăng trưởng phải thực chất, không đánh đổi chất lượng, tính bền vững lấy tốc độ đơn thuần; đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Việc sử dụng nguồn lực phải hiệu quả, ưu tiên các dự án trọng điểm, thúc đẩy hợp tác công - tư; thành quả tăng trưởng phải phục vụ người dân, nâng cao đời sống và bảo đảm công bằng xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tăng trưởng phải dựa trên nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng. Mỗi phần trăm tăng trưởng GDP phải chứa hàm lượng tri thức cao hơn; tăng trưởng hôm nay không làm tổn hại nền tảng phát triển của ngày mai, không làm suy giảm nguồn lực của các thế hệ tương lai. Ông yêu cầu loại bỏ tư duy chạy theo thành tích, bởi nếu chỉ chú trọng tốc độ mà xem nhẹ chất lượng, tăng trưởng sẽ không bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14, chiều 25/3. Ảnh: Phạm Thắng

Việc điều hành kinh tế phải bảo đảm ổn định vĩ mô, chính sách tài khóa, tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa củng cố niềm tin thị trường và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam cần tận dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung cho các dự án có tác động chiến lược, tạo giá trị gia tăng và củng cố hạ tầng then chốt. Việc sử dụng vốn phải gắn với nguyên tắc khoa học, hạch toán kinh tế xã hội rõ ràng, khắc phục tình trạng dàn trải, kém hiệu quả, lãng phí.

Tăng trưởng kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Thành quả tăng trưởng phải được chia sẻ công bằng, tạo nền tảng cho đồng thuận xã hội và phát triển bền vững.

Để tạo "động lực của động lực" cho phát triển, Trung ương sẽ sớm xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định.

Cấp tỉnh mạnh chiến lược, cấp xã mạnh thực thi

Tổng Bí thư yêu cầu bảo đảm nguyên tắc cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi. Cấp tỉnh tập trung vào quy hoạch, chiến lược, đầu tư lớn, điều phối nguồn lực, quản trị rủi ro, kiểm tra, giám sát và bảo đảm tính liên kết trong vùng, không xử lý sự vụ thay cấp dưới. Cấp xã được trao điều kiện về nguồn lực để trực tiếp giải quyết công việc gắn với người dân, doanh nghiệp và đời sống hằng ngày.

Phương châm đặt ra là giao quyền đến đâu, bảo đảm nguồn lực đến đó; phân cấp đến đâu, kiểm soát chặt chẽ đến đó; trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương ứng đến đó.

Tổng Bí thư lưu ý việc điều hành phải linh hoạt, sát thực tiễn, không rập khuôn, máy móc, do điều kiện giữa các địa phương có sự khác biệt. Ông nhấn mạnh phải lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí cuối cùng để đánh giá hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14, chiều 25/3. Ảnh: Phạm Thắng

Về kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư cho rằng cần đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, với cách tiếp cận mang tính hệ thống và chiều sâu chiến lược.

Trong bối cảnh nhiều cơ chế, chính sách mới được ban hành để khơi thông nguồn lực phát triển, nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gia tăng cả về phạm vi và mức độ. Tổng Bí thư yêu cầu hoàn thiện thể chế đủ chặt chẽ để "không thể" tham nhũng, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát đủ mạnh để "không dám" và "không muốn" tham nhũng.

Ông nhấn mạnh tiếp tục xử lý nghiêm minh mọi vi phạm, bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời quán triệt tính nhân văn, thượng tôn pháp luật và mục tiêu phát triển.

Tổng Bí thư khẳng định một quốc gia muốn tăng trưởng nhanh, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và hội nhập sâu rộng phải có tự chủ chiến lược, năng lực kiểm soát rủi ro, thể chế vững, trật tự xã hội ổn định và khả năng chống chịu trước các cú sốc an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Vì vậy, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn mới không chỉ là giữ vững chủ quyền mà còn bao gồm bảo vệ môi trường hòa bình, thể chế, lòng tin xã hội, không gian mạng, dữ liệu, các mạch máu kinh tế và các lợi ích phát triển chiến lược của đất nước.

Các yếu tố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế cần được đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển, nhằm bảo đảm đất nước phát triển bền vững, có khả năng tự vệ từ sớm, từ xa và xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia trong một chỉnh thể thống nhất.

>>> Nội dung phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm

