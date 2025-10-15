Tổng Bí thư: Giải phóng tối đa nguồn lực tư nhân cho phát triển khoa học công nghệ

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chuyển từ "Nhà nước làm" sang "Nhà nước kiến tạo", tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực tư nhân thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Sáng 15/10, chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định việc triển khai Nghị quyết 57 là chìa khóa cho các đột phá chiến lược và chuyển đổi mô hình phát triển đất nước. Ông nhấn mạnh khoa học và công nghệ là "yếu tố sống còn" của nền kinh tế, là động lực quyết định năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh quốc gia.

Theo Tổng Bí thư, hiện nay Nhà nước vẫn tập trung nhiều vào quản lý hành chính, giải quyết thủ tục, trong khi vai trò kiến tạo, hỗ trợ sản xuất và nâng cao năng suất còn hạn chế. "Những gì khu vực tư nhân làm được, không thuộc lĩnh vực Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thì phải khuyến khích để họ làm tốt hơn", ông nói, nhấn mạnh yêu cầu "giải phóng tối đa nguồn lực xã hội, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo".

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Báo Nhân dân

Ông yêu cầu các bộ, ngành bám nguyên tắc "kỷ cương đi trước, nguồn lực đi cùng, kết quả là thước đo" trong triển khai nhiệm vụ. Nguồn lực phải được phân bổ đúng chỗ, nhanh và hiệu quả; tránh dàn trải, hình thức. "Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính tạo ra sức sản xuất mới, phương thức sản xuất mới, trọng tâm là kinh tế dữ liệu số", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo ông, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế là nhiệm vụ đột phá hàng đầu. "Phải phá vỡ tư duy cát cứ về sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kết nối viện, trường với thị trường; gỡ bỏ vướng mắc trong hợp tác công tư để huy động nguồn lực xã hội", ông nói. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần xây dựng cơ chế đủ mạnh để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo.

Tổng Bí thư biểu dương Bộ Công an trong triển khai liên thông dữ liệu dân cư, giúp đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính. Ông dẫn ví dụ việc kết nối dữ liệu giữa Bộ Tư pháp và Tòa án giúp xác nhận tình trạng hôn nhân nhanh gọn, không còn cảnh người dân phải kê khai nhiều lần hay nộp hàng loạt giấy tờ. "Nếu không có dữ liệu, mọi thủ tục đều ách tắc. Dữ liệu phải trở thành nền tảng vận hành Nhà nước số", ông nói.

Từ thực tiễn này, Tổng Bí thư yêu cầu nhân rộng mô hình quản trị thực thi đột phá, gắn rõ mục tiêu, thời hạn và trách nhiệm người đứng đầu. Ông đề nghị thiết lập hệ thống đo lường minh bạch, dữ liệu cập nhật theo thời gian thực để giám sát tiến độ và hiệu quả triển khai. "Nhìn vào biểu đồ là biết ai tích cực, ai trì trệ, ai thiếu phối hợp", ông nói.

Cơ quan Nhà nước cần số hóa toàn diện quy trình dịch vụ công, triển khai cơ chế "một cửa, một lần khai" trên nền tảng dùng chung, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Mọi chính sách phải được đánh giá bằng mức độ hài lòng và niềm tin của xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Báo Nhân dân

Tổng Bí thư giao Chính phủ xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn luật, yêu cầu 100% nghị định, thông tư liên quan được ban hành trước ngày 31/3/2026. Ông hoan nghênh Tòa án nhân dân Tối cao xây dựng hệ thống tố tụng điện tử, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tố. Đảng ủy Quốc hội được giao triển khai Đề án chuyển đổi số trong hoạt động lập pháp, gắn với tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ theo mô hình "ba nhà" - Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được yêu cầu đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội độc lập, thực chất, đặc biệt trong đánh giá chất lượng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, dịch vụ công và chuyển đổi số phục vụ người dân. Các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương cần thực hiện đề án chuyển đổi số nội bộ, cải tiến phương thức điều hành, nâng cao hiệu quả quản trị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh "trách nhiệm người đứng đầu" là yếu tố quyết định. "Phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo, không dám nghĩ, dám làm, không dám đổi mới. Ai không sửa đổi phải kịp thời thay thế, không để làm chậm tiến trình phát triển của đất nước", ông nói.

Tổng Bí thư yêu cầu mỗi thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần tiên phong, "nói ít, làm nhiều, quyết liệt, hiệu quả", kiên định mục tiêu lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Sơn Hà