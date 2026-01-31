Tổng Bí thư dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Điện BiênSáng 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2, phường Điện Biên Phủ.

Cùng dự lễ khánh thành có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương và dự khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đồi E2, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự án nhà tưởng niệm được khởi công giữa năm 2025 với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, do TP HCM hỗ trợ. Công trình rộng 160 m2, mặt bằng hình chữ "nhất", kiến trúc hai tầng mái, gồm 5 gian, 6 hàng chân cột trong nhà và 2 hàng cột hiên. Lư hương phía trước bằng chất liệu đá tự nhiên.

Tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được làm bằng đồng, cao 1,33 m với tổng trọng lượng hơn 500 kg, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước.

Nhiều hạng mục phụ trợ khác được xây dựng như Lầu Tả, Lầu Hữu đặt hai bên theo bố cục truyền thống; nghi môn bằng đá; hệ thống sân, đường nội bộ; kè chắn đất; lan can; cảnh quan cây xanh gắn với hình ảnh và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dự khánh thành Trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác dự khánh thành trường liên cấp Tiểu học - THCS Si Pa Phìn.

Vũ Tuân