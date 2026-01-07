Tổng Bí thư: Đổi mới mô hình phát triển phải đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng nghị quyết đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy tăng trưởng hai con số xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, không rập khuôn theo mô hình của bất kỳ quốc gia nào.

Sáng 7/1, Tổng Bí thư làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về định hướng xây dựng 2 nghị quyết gồm đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cùng các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với việc xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu quan trọng, cấp bách của việc chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trên nền tảng mô hình tăng trưởng mới. Ông đánh giá kết quả nghiên cứu bước đầu của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khá toàn diện, đã đề xuất được các chủ trương, giải pháp lớn, đồng thời yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện 2 dự thảo nghị quyết, trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.

Người đứng đầu Đảng chỉ rõ việc xây dựng 2 nghị quyết phải đáp ứng 5 yêu cầu, trước hết là bám sát và thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng 14. Các nghị quyết phải có tầm nhìn xa, bao quát, đủ chiều sâu, không bị chi phối bởi lợi ích ngắn hạn hay tư duy nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư yêu cầu các nghị quyết phải xuất phát từ thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam, không sao chép hay rập khuôn máy móc theo mô hình nước ngoài; đồng thời bảo đảm tính khả thi, tính hành động cao, gắn với lộ trình, bước đi và nguồn lực thực hiện cụ thể.

Ngoài ra, các nghị quyết cần có tính hiệu triệu, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, qua đó khơi dậy khát vọng cống hiến và vươn lên của dân tộc bằng tri thức và sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, sáng 7/1. Ảnh: TTXVN

Về các định hướng lớn, Tổng Bí thư nêu rõ chuyển đổi mô hình phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng mới trước hết là chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy: từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; từ dựa vào tài nguyên và lao động giản đơn sang dựa vào tri thức, công nghệ và năng suất; từ quản lý sang kiến tạo phát triển; từ Nhà nước "làm thay" sang "tạo điều kiện để xã hội và doanh nghiệp sáng tạo".

Các thành phần kinh tế cần được phát huy đầy đủ, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, kiến tạo, mở đường; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng trưởng cao phải dựa trên nền tảng ổn định, lấy ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn làm điều kiện tiên quyết.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ không chỉ là yêu cầu kinh tế, mà là vấn đề chiến lược tổng hợp, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị của Nhà nước, hoàn thiện thể chế, phát triển con người, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế quốc gia.

Người đứng đầu Đảng cho rằng đây là con đường bắt buộc để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải được xác lập là động lực chủ yếu, căn cốt của mô hình phát triển và tăng trưởng dài hạn hai con số.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư cũng đề nghị nghiên cứu xây dựng nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát triển; giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Trung ương trong năm 2026.

Vũ Tuân