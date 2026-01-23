Tổng Bí thư: 'Tháo gỡ mọi điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực'

Tại họp báo quốc tế sau bế mạc Đại hội Đảng XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần hành động, tháo gỡ mọi điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để tăng trưởng hai con số, đưa Nghị quyết sớm vào cuộc sống.

Ngay sau lễ bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh dự họp báo công bố kết quả Đại hội Đảng XIV.

Phát biểu tại họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết vui mừng được gặp các nhà báo trong nước và quốc tế tham gia đưa tin Đại hội Đảng XIV. Ông cảm ơn các phóng viên liên tục có mặt tại Trung tâm báo chí để thông tin về Đại hội, giúp nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế nắm được các nội dung của Đại hội Đảng XIV.

Tổng Bí thư thông báo Đại hội Đảng XIV "đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp", là mốc son trong lịch sử 96 năm Đảng Cộng sản Việt Nam và trong dòng chảy lịch sử của đất nước. Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV là đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, văn hóa của nhân dân và Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

"Tôi một lần nữa cảm ơn các bạn đã lan tỏa đầy đủ khí thế, nội dung Đại hội đến nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự họp báo quốc tế công bố kết quả đại hội. Ảnh: Giang Huy

Theo Tổng Bí thư, Đại hội thống nhất cao và tập trung lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 Ủy viên, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ngay sau đó, Trung ương khóa mới đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

"Đây là những đồng chí hội tụ đủ phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng, nhân dân trong giai đoạn mới", ông khẳng định, đồng thời cho biết tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là những người "dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân".

Tổng Bí thư cho biết Đại hội đã đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và xây dựng nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Trả lời các câu hỏi của phóng viên về những điểm mới của Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết các điểm mới đều dựa trên sự kế thừa, kết tinh những bài học lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước, gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và là sự tiếp tục của quá trình đổi mới.

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam đã tiến hành sự nghiệp đổi mới 40 năm nay và "sự nghiệp đổi mới còn được tiếp tục", nhấn mạnh đổi mới là liên tục, không phải đổi mới lần 1, lần 2, nhằm đem lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng điểm mới đầu tiên là tư duy xây dựng văn kiện. Báo cáo Chính trị được tích hợp từ 3 báo cáo gồm Báo cáo Chính trị, Báo cáo về kinh tế - xã hội và Báo cáo về công tác xây dựng Đảng, coi đây là điểm nhấn của Đại hội.

Đại hội Đảng XIV được đặt trong bối cảnh lịch sử quan trọng, đòi hỏi tầm nhìn mới không chỉ cho nhiệm kỳ này mà còn vươn tới tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư cho biết đến năm 2031, khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIV, cần tổng kết Cương lĩnh để nghiên cứu xây dựng Cương lĩnh mới phù hợp bối cảnh mới.

Người đứng đầu Đảng nói tầm nhìn của Việt Nam không chỉ đến năm 2045 mà còn tổng kết 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. "Con đường 100 năm qua chúng tôi đã thực đúng theo Cương lĩnh mà Đảng đã nêu ra và đạt nhiều thành quả vĩ đại", Tổng Bí thư nói.

Theo ông, đây là nhiệm vụ mà Trung ương khóa XIV phải thực hiện để đến năm 2031 tổng kết 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng tầm nhìn đến 100 năm sau.

Điểm mới tiếp theo, theo Tổng Bí thư, là nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn này phải nhanh, hiệu quả, tích cực, cần xây dựng mô hình phát triển phù hợp. Về kinh tế, Việt Nam cần xây dựng mô hình phát triển để tăng trưởng hai con số. "Phải phát triển hai con số thì mới đạt được những mục tiêu đề ra", ông nói, đồng thời nhấn mạnh "phải thay đổi mô hình tăng trưởng".

Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, tại họp báo. Ảnh: Giang Huy

Trả lời báo chí về việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Tổng Bí thư cho biết Đại hội lần này thiên về hành động, là bài học rút ra từ các nhiệm kỳ trước. Do đó, tính hành động được đề cập rất cao, cụ thể để nhanh biến chủ trương, đường lối của Đảng mang lại hiệu quả, để nhân dân nhìn thấy và thụ hưởng.

"Điều quan trọng cốt lõi là tổ chức thực hiện", ông nói, cho rằng trước đây nhiều chủ trương đúng nhưng thực hiện chưa đạt yêu cầu. Tại Đại hội lần này, văn kiện đã xây dựng chương trình hành động cụ thể thay vì để sau Đại hội như trước. Khi Đại hội kết thúc, Bộ Chính trị sẽ ban hành chỉ thị đầu tiên về tổ chức thực hiện các nội dung của Đại hội Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực trung tâm. Mọi điểm nghẽn cần được tháo gỡ để khơi thông nguồn lực, đồng thời thiết kế cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Văn hóa liêm chính và trách nhiệm giải trình sẽ được tăng cường, coi nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển.

Buổi họp báo do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì. Ảnh: Giang Huy

Trả lời câu hỏi của nhà báo Nga, Tổng Bí thư cho biết công tác đối ngoại và vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề thế giới đã được nâng cao. Chủ trương của Việt Nam là hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại.

"Các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có trách nhiệm chung với vấn đề toàn cầu, xuyên biên giới như thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng, chiến tranh... Không quốc gia đơn lẻ nào, dù hùng cường thế nào cũng không tự mình giải quyết được các vấn đề lớn như vậy mà cần sự chung tay của quốc tế mới giải quyết được", ông nói.

Người đứng đầu Đảng đánh giá sau 40 năm đổi mới, tiềm lực Việt Nam đã thay đổi và Việt Nam đủ vị thế, uy tín tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới. Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay cùng các nước, tổ chức quốc tế để giải quyết các vấn đề toàn cầu, tham gia gìn giữ hòa bình, cứu nạn thiên tai hoặc kiến tạo hòa bình khu vực và thế giới. "Chúng tôi sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa làm trung gian, cầu nối để kiến tạo hòa bình", ông nói.

Theo Tổng Bí thư, thế giới càng bất định, các quốc gia càng phải đoàn kết, tham gia tích cực vào các thể chế khu vực và thế giới như ASEAN, Liên Hợp Quốc. Việt Nam sẵn sàng tham gia kiến tạo hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm giơ tay chào phóng viên trong nước, quốc tế. Ảnh: Giang Huy

Trả lời câu hỏi của phóng viên đài NHK Nhật Bản về hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư khẳng định muốn có hòa bình thì phải mở cửa, hội nhập. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất cao, an ninh Việt Nam gắn chặt với an ninh khu vực và thế giới nên nếu không hội nhập quốc tế thì không thể phát triển. Tại Đại hội XIV, công tác đối ngoại đã được nâng tầm lên vị thế mới để thúc đẩy mở cửa và hội nhập.

Ông cho rằng trong bối cảnh thế giới biến động, cần hợp tác giải quyết thách thức chung. Việt Nam đã chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp trong quan hệ quốc tế, sẽ xây dựng mô hình tăng trưởng mới lấy hội nhập quốc tế là trung tâm, đồng thời hội nhập chính trị, an ninh quốc phòng để góp phần nâng cao vị thế đất nước.

"Hội nhập khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; đồng thời hội nhập quốc tế phải khắc phục được điểm nghẽn, lấy người dân là trung tâm", Tổng Bí thư nói.