Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trải nghiệm thiết bị công nghệ ở Nam Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm về AI và trải nghiệm thiết bị công nghệ tại Nam Ninh, trước khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 17/4 đến thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN tại Nam Ninh, tham quan triển lãm về hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc và Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tham quan khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng AI tiêu biểu của doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như trải nghiệm các thiết bị công nghệ tại Trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu trải nghiệm thiết bị công nghệ tại Trung tâm hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc - ASEAN. Ảnh: TTXVN

Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN do Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và các nước ASEAN thành lập, nhằm thúc đẩy sự phát triển bao trùm và cùng có lợi của AI trên toàn cầu. Trung tâm đã đi vào vận hành giai đoạn 1 với diện tích các hạng mục liên quan khoảng 7,78 km2, trong đó, diện tích của Trung tâm khoảng 19.000 m2.

Trung tâm thúc đẩy các doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc đi sâu khai thác tiềm năng, nhu cầu của các nước ASEAN, cùng các nước liên quan thúc đẩy hợp tác ứng dụng AI trong các lĩnh vực chuyên môn như nông nghiệp, y tế, du lịch, giáo dục, tài chính, logistics, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của từng nước, đồng thời bồi dưỡng nhân tài về AI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe giới thiệu về Trung tâm hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc - ASEAN. Ảnh: TTXVN

Đến cuối năm 2025, có 51 dự án tại Trung Quốc và 16 dự án tại các nước ASEAN đã được ký kết trong khuôn khổ này. Ngày 26/11/2025, thành phố Hà Nội và Quảng Tây đã ký Bản ghi nhớ về cùng nghiên cứu xây dựng Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Trung Quốc. Trung tâm sẽ tiếp tục thành lập chi nhánh tại các thành phố khác ở Trung Quốc và các nước ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng ngày đã đến thăm di tích Khu học xá Trung ương tại thành phố Nam Ninh thuộc Quảng Tây.

Đầu những năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam gần đi đến thắng lợi, yêu cầu bức thiết đặt ra đối với Đảng và Nhà nước lúc này là sớm đào tạo một đội ngũ cán bộ có năng lực để phục vụ cho nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông để Việt Nam xây dựng một trường đào tạo cán bộ cách mạng tại khu vực ngoại thành Nam Ninh. Phía Trung Quốc đã nhất trí đề nghị này và đến năm 1951, Khu học xá Trung ương được thành lập, do tính chất bảo mật mà có tên gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh.

Học sinh khi đó là các cán bộ, thanh niên từ khắp nơi trong nước gửi sang, do Việt Nam trực tiếp quản lý và đào tạo; phía Trung Quốc giúp đỡ về cố vấn và công tác hậu cần.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân nghe giới thiệu về Trường Dục Tài Nam Ninh. Ảnh: TTXVN

Trường đã đào tạo khoảng 7.000 cán bộ, giáo viên và học sinh, trong đó nhiều người sau này trở thành những cán bộ lãnh đạo, cán bộ ngoại giao, nhà kinh tế, nhà khoa học, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn giỏi của đất nước. Tháng 11/1963, Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương cho những cán bộ, giáo viên tiêu biểu của trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã gìn giữ, bảo tồn khu di tích Trường Dục Tài Nam Ninh và nhiều di tích khác, trở thành "địa chỉ đỏ" tượng trưng cho quan hệ đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai nước.

Đây là những hoạt động cuối cùng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc ngày 14-17/4. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chiều nay đã rời thành phố Nam Ninh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm.

Thanh Danh (Theo TTXVN, Nhân Dân)