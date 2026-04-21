Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tinh thần Hà Huy Tập phải trở thành ngọn lửa hành động

Hà TĩnhTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khơi dậy tinh thần Hà Huy Tập, tạo thành ngọn lửa thôi thúc hành động, thúc đẩy tháo gỡ điểm nghẽn phát triển.

Ngày 21/4, Phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của ông là "biểu tượng sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và niềm tự hào của quê hương Hà Tĩnh, của dân tộc Việt Nam".

Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh năm 1906 trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay thuộc xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Từ một trí thức yêu nước, ông sớm lựa chọn con đường cách mạng, trở thành chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiêu biểu của Đảng trong giai đoạn đầy biến động.

Năm 1925, ông gia nhập Hội Phục Việt, dấn thân vào hoạt động cách mạng. Từ bục giảng ở Nha Trang rồi Vinh, ông vừa dạy học vừa truyền bá tư tưởng yêu nước, tổ chức quần chúng. Sau đó, ông sang Trung Quốc rồi Liên Xô, học tại Trường Đại học Phương Đông, tiếp cận và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam.

Sau cao trào 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh, khi phong trào cách mạng gặp khó khăn, Hà Huy Tập được Quốc tế Cộng sản cử về tham gia khôi phục tổ chức Đảng. Ông góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ nhất năm 1935.

Hình ảnh về Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng người thân, bạn bè và những địa danh mà ông từng đến, được trưng bày tại Khu di tích ở xã Cẩm Hưng. Ảnh: Đức Hùng

Năm 1936, khi 30 tuổi, ông được bầu làm Tổng Bí thư. Trong ba năm giữ cương vị này, ông cùng Trung ương lãnh đạo phong trào dân chủ, mở rộng lực lượng, tạo nền tảng cho các bước phát triển tiếp theo của cách mạng Việt Nam.

Sau khởi nghĩa Nam Kỳ, ông bị thực dân Pháp bắt, tra tấn và kết án tử hình. Trước tòa, ông khẳng khái: "Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động". Ngày 28/8/1941, ông bị xử bắn tại Ngã tư Giếng Nước (Sài Gòn).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập để lại nhiều bài học sâu sắc, đặc biệt là yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết, thống nhất. Ông yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; khơi dậy sức mạnh của nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến.

"Tinh thần và bản lĩnh Hà Huy Tập phải trở thành ngọn lửa thôi thúc hành động trong toàn xã hội", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, sáng 21/4. Ảnh: Hùng Lê

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, quyết tâm cao và hành động quyết liệt. Trước hết là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhận diện đúng "điểm nghẽn" để hành động quyết liệt, hiệu quả.

"Không để tư duy cũ, lối mòn trì trệ kìm hãm bước phát triển của đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Ông yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tư duy quản trị và tổ chức thực hiện; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực.

Bên cạnh đó, bộ máy phải được tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải hun đúc tinh thần dấn thân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi người phải dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, lấy kết quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí cao nhất.

"Đã có chuyển biến phải phát triển thành bước tiến, đã có kết quả phải bồi đắp thành xu thế", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói, đồng thời yêu cầu không chần chừ, không để quá trình thực hiện bị chững lại, phải nuôi dưỡng ý chí tiến công, chủ động vượt qua, bứt phá và đi lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tại Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, sáng 21/4. Ảnh: Hùng Lê

Ở tầm chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng muốn phát triển nhanh, bền vững phải đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tăng trưởng phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định xã hội, "không đánh đổi các giá trị lâu dài lấy lợi ích ngắn hạn", mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống nhân dân.

Với Hà Tĩnh - quê hương của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu địa phương xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời phát huy tiềm năng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, hướng tới phát triển nhanh, bền vững.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, từ nay đến năm 2030 và năm 2045, đất nước còn nhiều nhiệm vụ lớn, đòi hỏi ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng và hành động quyết liệt hơn. "Tấm gương Hà Huy Tập trung kiên, trí tuệ, kỷ luật, tận hiến, niềm tin son sắt sẽ luôn là nguồn sáng cổ vũ chúng ta vững bước tiến lên trong kỷ nguyên phát triển mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.