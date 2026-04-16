Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Tây và các địa phương Việt Nam tạo đột phá trong 5 kết nối chiến lược, khi tiếp Bí thư Trần Cương.

Trong cuộc tiếp tại thành phố Nam Ninh tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng Quảng Tây từng là "hậu phương lớn" trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quảng Tây sẽ tiếp tục phát huy tình cảm hữu nghị, tận dụng thế mạnh địa lý gần gũi, phát huy vai trò đầu tàu, tạo đột phá về gắn kết chiến lược trong hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Tây và các địa phương Việt Nam tạo đột phá trong 5 kết nối chiến lược về chính sách phát triển, kinh tế - thương mại, cơ sở hạ tầng logistics, khoa học công nghệ và nền tảng xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây tại thành phố Nam Ninh ngày 16/4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quảng Tây mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách phát triển, quy hoạch địa phương; tăng cường giao lưu, thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng, nhất là về thương mại, cơ sở hạ tầng, bảo đảm thông quan thông suốt, gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, kết nối logistic, kết nối chuỗi cung ứng và kết nối thị trường, đẩy nhanh kết nối đa phương thức đường sắt, đường bộ, đường biển, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, trong đó có tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Về kết nối khoa học - công nghệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo, triển khai tại Việt Nam các dự án nông nghiệp xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chế biến công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ, quản lý tốt biên giới trên đất liền, kịp thời giải quyết các vấn đề tồn tại và phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân, khai thác tốt tiềm năng du lịch đóng góp vào thành công chung của Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026-2027.

Bí thư Trần Cương nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi, thân thiết, đối tác quan trọng hàng đầu của Quảng Tây. Chính quyền Khu tự trị Quảng Tây sẽ tiếp tục đi đầu trong thực hiện toàn diện, hiệu quả nhận thức chung quan trọng giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Ông Trần Cương bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt, cùng Việt Nam hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao mà Quảng Tây đang tập trung phát triển như AI, dữ liệu lớn.

Nhấn mạnh nông sản chất lượng cao của Việt Nam luôn được người tiêu dùng Quảng Tây ưa thích, Bí thư Trần Cương khẳng định Quảng Tây sẵn sàng thúc đẩy nhập khẩu nhiều hơn nữa các mặt hàng nông sản, không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường Quảng Tây mà còn qua Quảng Tây đến các địa phương khác của Trung Quốc.

Ông cũng đề xuất hai bên đẩy nhanh xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa, tăng cường giao lưu hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Quảng Tây và các địa phương Việt Nam.

