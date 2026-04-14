Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại học Thanh Hoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Việt Nam - Trung Quốc hợp tác mạnh hơn trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tri thức, công nghệ, sáng tạo và năng lực kiến tạo tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 14/4 dự Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc tại Đại học Thanh Hoa. Trong bài phát biểu chính sách trước giảng viên và sinh viên của trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về văn hóa và truyền thống đạo nghĩa. Việt Nam và Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, gắn bó qua mấy nghìn năm bang giao trong lịch sử.

Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Đây là nhận thức nhất quán, lựa chọn xuất phát từ lợi ích căn bản, lâu dài của hai nước, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước và có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên phạm vi toàn thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa ngày 14/4. Ảnh: TTXVN

25.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc, cho thấy chiều sâu ngày càng lớn của giao lưu giáo dục giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng mỗi sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc là những đại diện cho tinh thần hiếu học, cầu thị và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam. Mỗi sinh viên Trung Quốc đến Việt Nam học tập, nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn cũng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục củng cố nền tảng chính trị và xã hội của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vững chắc hơn. Quan hệ giữa hai nước muốn phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững lâu dài thì trước hết phải được đặt trên nền tảng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu giữa nhân dân hai nước và quyết tâm chung của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước. Hữu nghị muốn bền lâu thì phải truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nuôi dưỡng trong lòng nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ.

Do đó, cùng với trao đổi đoàn cấp cao, cùng với hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, cần dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho giao lưu nhân dân, thanh niên, học giả, văn hóa, giáo dục và du lịch để mỗi người dân, mỗi người trẻ hai nước thấy mình có trách nhiệm gìn giữ và làm giàu thêm tình hữu nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tạo bước chuyển mạnh hơn trong hợp tác thực chất, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng chuyển đổi số trở thành điểm sáng và trụ cột mới của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới. Việt Nam đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chính để thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu nghe giới thiệu về Đại học Thanh Hoa ngày 14/4. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đặc biệt coi trọng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực mà hai bên có thể bổ sung cho nhau và cùng phát triển, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, bán dẫn, tự động hóa, robot, công nghệ xanh, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch và các ngành công nghệ chiến lược khác. Lãnh đạo Việt Nam mong muốn thời gian tới, hợp tác song phương sẽ không chỉ mạnh hơn về thương mại và đầu tư, mà còn về tri thức, công nghệ, sáng tạo và năng lực kiến tạo tương lai.

Trong định hướng đó, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải là lĩnh vực ưu tiên của ưu tiên. Để đi nhanh trong thế kỷ 21, Việt Nam cần một thế hệ mới có nền tảng khoa học vững chắc, có khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, có tư duy đổi mới sáng tạo và có bản lĩnh hội nhập quốc tế.

Việt Nam mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học trẻ của mình học tập, nghiên cứu tại các trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc, trong đó có Đại học Thanh Hoa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đại học Thanh Hoa sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam, tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học giả, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu, xây dựng các chương trình đồng hướng dẫn, các nhóm nghiên cứu chung, các phòng thí nghiệm chung trong những lĩnh vực then chốt.

Lãnh đạo Việt Nam mong thế hệ trẻ hai nước không chỉ học hỏi lẫn nhau, mà còn cùng nhau sáng tạo, cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau giải những bài toán lớn của phát triển, từ giáo dục, y tế, môi trường, năng lượng, đô thị thông minh đến nông nghiệp xanh và kinh tế số.

Cùng với mở rộng hợp tác, hai bên cần tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường phối hợp chiến lược và xử lý tốt những vấn đề còn khác biệt.

Nguyễn Tiến