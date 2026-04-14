Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 trọng tâm hợp tác Việt - Trung trong giai đoạn mới

Trước chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên cần tập trung làm tốt "bốn việc lớn" để thúc đẩy quan hệ và nâng tầm kết nối chiến lược.

Trong bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo trước chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc ngày 14-17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng "núi liền núi, sông liền sông", có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Quan hệ giữa hai dân tộc được bồi đắp qua giao lưu lâu dài trong lịch sử và được thử thách qua thời gian, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

"Trong quan hệ giữa các quốc gia láng giềng, điều có ý nghĩa bền vững nhất là biết nhìn nhận quan hệ từ tầm cao chiến lược với tầm nhìn lâu dài; biết trân trọng những giá trị đã được các thế hệ đi trước dày công vun đắp; biết đặt lợi ích căn bản, lâu dài của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Đó cũng là cách Việt Nam nhìn nhận và phát triển quan hệ với Trung Quốc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết.

Việt Nam luôn xác định phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa. Trung Quốc cũng xác định Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng và có vị trí quan trọng trong đường lối đối ngoại tổng thể.

Hai nước hồi tháng 3 đã tổ chức Đối thoại chiến lược "3+3" cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá đây là bước phát triển mới trong hợp tác kết nối chiến lược giữa hai nước, cho thấy quan hệ song phương đang đi vào chiều sâu hơn, thực chất hơn.

Dù tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương không ngừng phát triển. Việt Nam duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong các nước ASEAN và lớn thứ tư của Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam.

Hợp tác kết nối chuỗi cung ứng, logistics, hạ tầng, khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh đều tiến triển nhanh. Hai nước quyết tâm đẩy mạnh hợp tác kết nối đường sắt, ba dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn khu vực phía bắc Việt Nam được cả hai bên chủ động thúc đẩy, đạt đột phá tích cực.

Từ yêu cầu mới của thời đại và nhiệm vụ phát triển mới của mỗi nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên cần cùng tập trung làm tốt 4 việc lớn để thúc đẩy quan hệ, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn mới.

Trước hết, cần tiếp tục củng cố nền tảng chính trị của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng vững chắc hơn.

Hai bên cần duy trì thường xuyên trao đổi cấp cao, tăng cường chia sẻ chiến lược, phát huy tốt vai trò của các cơ chế hiện có, đồng thời triển khai hiệu quả hơn hợp tác trên tất cả các kênh.

"Quan hệ càng có tin cậy chiến lược sâu thì càng có điều kiện để mở rộng hợp tác thực chất và xử lý tốt hơn những vấn đề đặt ra trong thực tiễn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết.

Hai nước cần tạo bước chuyển mạnh hơn trong hợp tác thực chất, lấy kết quả cụ thể làm thước đo. Hợp tác song phương cần chuyển mạnh từ "tăng quy mô" sang "nâng chất lượng", từ mở rộng giao thương sang kết nối sâu hơn giữa các chiến lược phát triển, các hành lang kinh tế, các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và hạ tầng chiến lược.

Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc đẩy nhanh triển khai các dự án kết nối đường sắt, đường bộ cao tốc, hạ tầng thương mại biên giới (logistics, cửa khẩu thông minh...), thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, lành mạnh và bền vững hơn, tạo điều kiện để đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng tập trung hơn vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên và Trung Quốc có thế mạnh.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành điểm nhấn mới của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này vừa có ý nghĩa phát triển kinh tế, vừa có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực tự chủ của mỗi quốc gia.

Hai nước cũng cần làm sâu sắc hơn nữa nền tảng xã hội của quan hệ song phương, nhất là trong thế hệ trẻ. Hai bên cần mở rộng giao lưu thanh niên, giáo dục, du lịch, văn hóa, báo chí, địa phương; khai thác hiệu quả hơn những "địa chỉ đỏ" của lịch sử cách mạng hai nước để giáo dục truyền thống và tăng cường hiểu biết lẫn nhau

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên, nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ hai nước đến với nhau trong các chương trình học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và trao đổi thực tiễn.

Việt Nam - Trung Quốc cũng cần tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, kiểm soát tốt bất đồng và xử lý thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại, cùng nhau xử lý khác biệt bằng đối thoại, kiềm chế, tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm với tổng thể quan hệ hai nước.

Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở nhận thức chung cấp cao, luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của mỗi bên, đồng thời tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho đôi bên, đóng góp tích cực hơn cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

"Chuyến thăm lần này của tôi tới Trung Quốc diễn ra với tinh thần đó, với kỳ vọng đó, và với mong muốn cùng các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục mở ra một không gian phát triển mới, nâng tầm kết nối chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình hôm 10/4 cho biết đây là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2026, cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Trung Quốc sau Đại hội XIV.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội kiến với các lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, gặp gỡ một số thân nhân các nhân sĩ hữu nghị hai nước, tham dự hoặc tuyên bố khởi động một số chương trình giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa nghệ thuật, du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kiến có các hoạt động khảo sát, tìm hiểu mô hình thí điểm khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng và công nghiệp đường sắt, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo ở cả Bắc Kinh, Hà Bắc và Quảng Tây.

Các chuyến khảo sát thực tế sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước, từng bước cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, các thỏa thuận đã ký kết thành các dự án và chương trình hợp tác cụ thể, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết.

Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Vũ Hoàng