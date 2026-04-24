Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thưởng trà cùng Tổng thống Hàn Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly sáng nay chủ trì chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long, nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hye Kyung.
Với chủ đề "Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến", chương trình nhằm tôn vinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tiếp nối của truyền thống, giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, cũng như tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân chụp ảnh chung trước Đoan Môn.
Đoàn cũng tham quan phòng trưng bày "Lịch sử Thăng Long - Hà Nội nghìn năm từ lòng đất" và phòng trưng bày "Báu vật Hoàng Cung Thăng Long".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trò chuyện cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Hai lãnh đạo cùng phu nhân thưởng trà, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.
Mở màn là tiết mục hát xoan, loại hình nghệ thuật cổ truyền có nguồn gốc từ vùng Phú Thọ, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là những vị vua đầu tiên của Việt Nam.
Tiếp đó là tiết mục nhã nhạc cung đình Việt Nam, loại hình âm nhạc cung đình được hình thành và phát triển qua nhiều triều đại phong kiến Việt Nam.
UNESCO năm 2011 đưa hát xoan vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Năm 2017, hát xoan được rút khỏi danh sách này để chuyển sang Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Trong khi đó nhã nhạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2003.
Hai phu nhân thưởng thức chương trình nghệ thuật.
Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long thể hiện sự trân trọng đối với các giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội giới thiệu chiều sâu lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua tái hiện không khí ngoại giao cung đình xưa, thể hiện truyền thống hiếu khách và hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân trao tặng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân album ảnh về chuyến thăm của vợ chồng ông đến Việt Nam.
Hai lãnh đạo và phu nhân chụp ảnh cùng các nghệ sĩ.
Ảnh: Giang Huy