Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 7 yêu cầu với Chính phủ nhiệm kỳ mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 7 yêu cầu trọng tâm với Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung tăng trưởng bền vững, nâng năng lực thực thi, cải cách thể chế và siết kỷ luật, kỷ cương.

Sáng 8/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Thủ tướng Lê Minh Hưng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng trao quyết định bổ nhiệm các Phó thủ tướng gồm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó thủ tướng thường trực; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được bổ nhiệm gồm Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và tập thể thành viên Chính phủ.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, đất nước chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai và sức ép kinh tế toàn cầu, Chính phủ đã điều hành quyết liệt, linh hoạt, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Những kết quả này là nền tảng để bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu cao hơn và trách nhiệm lớn hơn.

"Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp tâm huyết của đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng tập thể Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Ông nhấn mạnh nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn bản lề, quyết định việc Việt Nam có vươn lên tầm phát triển mới hay không. Ông cho rằng yêu cầu đặt ra là nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng năng lực cạnh tranh; củng cố tự chủ chiến lược và nâng tầm quản trị quốc gia.

Nhiệm kỳ này vì vậy "không chỉ là sự tiếp nối mà phải là bước chuyển lên nấc thang phát triển cao hơn. Kết quả cuối cùng phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của nhân dân và vị thế, uy tín của đất nước". Ông nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ nhiệm kỳ mới là kiến tạo môi trường phát triển mới, mở ra không gian tăng trưởng mới, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm cho 6 Phó thủ tướng và Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Ngoại giao. Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ tập trung đặc biệt vào 7 yêu cầu lớn. Nhiệm vụ đầu tiên là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, kiểm soát rủi ro, đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.

Đi cùng với đó là yêu cầu nâng năng lực thực thi, làm cho pháp luật và nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh, rõ ràng, nhất quán hơn, để người dân và doanh nghiệp thực sự yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Ông cũng đặt ra yêu cầu bộ máy Chính phủ phải vận hành thông suốt, kỷ luật, kỷ cương, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo, với trách nhiệm được phân định rõ và gắn với kết quả cụ thể.

Yêu cầu thứ tư là coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới, là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống, không chỉ của riêng ngành khoa học công nghệ.

Cùng với đó, Chính phủ phải cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, đồng thời xóa bỏ cơ chế xin - cho và các chi phí không chính thức.

Yêu cầu tiếp theo là gắn chặt phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại, chủ động ứng phó các thách thức từ sớm, từ xa, bảo đảm các an ninh thiết yếu.

Yêu cầu cuối cùng là xây dựng Chính phủ liêm chính, trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ luật, gần dân, vì dân; chống cho được bệnh nóng vội, hình thức, bệnh thành tích, giáo điều, dân túy, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, nói nhiều làm ít, nói to làm nhỏ. Ông khẳng định nhân dân không đánh giá Chính phủ qua lời nói mà qua kết quả, không nghe nhiều cam kết mà nhìn vào sự chuyển biến thực tế trong đời sống hàng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự đồng hành của Mặt trận, sự ủng hộ của nhân dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng tập thể Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ "kế thừa và phát huy xứng đáng những kết quả tốt đẹp mà Chính phủ nhiệm kỳ qua đã vun đắp, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh".

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thành viên Chính phủ đề cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng kỷ luật, kỷ cương, không ngừng rèn luyện phẩm chất và nâng cao năng lực dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và hành động quyết liệt, hiệu quả.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tặng hoa chúc mừng nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trước đó, ngày 7/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% đại biểu tham gia tán thành. Sáng 8/4, Quốc hội tiếp tục phê chuẩn bổ nhiệm các Phó thủ tướng, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ mới.

Vũ Tuân