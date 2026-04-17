Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, đi tàu về Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đi tàu từ Nam Ninh về Hà Nội, sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc ngày 14-17/4.

Tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã về tới Việt Nam bằng tàu liên vận trên tuyến đường sắt từ Nam Ninh tới Hà Nội, theo VTV.

Trước đó, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh cùng các quan chức khác đã tháp tùng và tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tại ga Nam Ninh Đông, thành phố Nam Ninh ngày 17/4. Ảnh: TTXVN

Hôm 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trải nghiệm đi tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Nam Ninh, với quãng đường khoảng 2.400 km. Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ ấn tượng về quá trình phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc, mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, tham gia cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam.

Các quan chức Trung Quốc tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tại ga Bằng Tường, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc ngày 14-17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội kiến các lãnh đạo chủ chốt khác của Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam đã phát biểu tại Đại học Thanh Hoa, thăm Khu mới Hùng An ở tỉnh Hà Bắc, thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc - ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Trung Quốc, gặp gỡ thân nhân các gia đình cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam, thăm di tích khu học xá Trung ương ở Quảng Tây, cũng như dự Lễ khởi động Liên hoan giao lưu nhân dân biên giới Việt - Trung.

Việt Nam và Trung Quốc ra tuyên bố chung về tiếp tục làm sâu sắc quan hệ, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, trong đó có kết nối chiến lược phát triển. Hai bên ký kết 32 văn kiện hợp tác, bao gồm các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, đường sắt, thương mại nông sản, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học - công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương.

Thanh Tâm