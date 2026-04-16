Tôn Đông Á trao 420 triệu đồng an sinh xã hội tại Huế

Tôn Đông Á tổ chức hội nghị khách hàng khu vực miền Trung tại Huế ngày 11-13/4, kết hợp hoạt động kết nối đối tác và trao 420 triệu đồng an sinh xã hội.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, đối tác và khách hàng trong khu vực, diễn ra trong khuôn khổ hành trình đồng hành cùng giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP HCM 2026.

Theo doanh nghiệp, hội nghị là dịp trao đổi thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và định hướng hợp tác trong giai đoạn tới.

Ban lãnh đạo Tôn Đông Á cùng khách hàng dự sự kiện. Ảnh: Tôn Đông Á

Ông Nguyễn Văn Đại, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, cho biết sự đồng hành của đối tác, khách hàng đóng góp lớn vào hành trình phát triển của doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh cộng hưởng.

"Tôn Đông Á tập trung vào phát triển nội lực và chất lượng sản phẩm còn đối tác mang những giá trị ấy đến tay người dùng. Khi chúng ta cùng nhìn về một hướng với tầm nhìn dài hạn, tôi tin rằng hành trình chung này sẽ ngày càng bền chặt và gặt hái được nhiều thành công", ông Đại phát biểu tại hội nghị.

Đại diện đối tác, bà Nguyễn Thị Kiều Linh, Phó giám đốc Công ty TNHH Hùng Tâm, cho biết đi cùng Tôn Đông Á trong suốt thời gian qua, cảm nhận rõ sự phát triển, chất lượng của đơn vị. "Từ chất lượng sản phẩm ổn định, chính sách nhất quán đến hỗ trợ kịp thời, tất cả đã tạo nên một nền tảng vững chắc để chúng tôi tự tin phát triển thị trường", bà Linh nói.

Ban lãnh đạo Tôn Đông Á trao tặng bảng biểu trưng hỗ trợ cho các quỹ học bổng và tổ chức xã hội tại địa phương. Ảnh: Tôn Đông Á

Trong khuôn khổ chương trình tại Huế, doanh nghiệp cùng đối tác đóng góp 420 triệu đồng cho các quỹ và tổ chức địa phương, gồm Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em TP Huế, Quỹ Giáo dục Huế Hiếu Học, Quỹ học bổng Nguyễn Chí Thanh và các hoạt động hỗ trợ học sinh.

Theo Tôn Đông Á, tổng ngân sách dự kiến cho các hoạt động cộng đồng trong hành trình năm 2026 vượt 2,1 tỷ đồng, triển khai tại nhiều địa phương.

Đại diện Tôn Đông Á và khách hàng tham gia cổ vũ cuộc đua xe đạp. Ảnh: Tôn Đông Á

Trước đó, doanh nghiệp đã tổ chức chương trình tương tự tại Phú Thọ đầu tháng 4, với sự tham gia của khách hàng khu vực miền Bắc và các hoạt động hỗ trợ giáo dục.

Sau Huế, hành trình dự kiến tiếp tục tại Gia Lai và Cần Thơ, kết hợp hoạt động kết nối đối tác và chương trình cộng đồng.

(Nguồn: Tôn Đông Á)