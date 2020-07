Tôi vượt qua thất nghiệp tuổi 30 nhờ gia đình

Tôi ngoài 30 tuổi, thất nghiệp từ Tết đến giờ, gặp nhiều khó khăn nhưng nhận được chia sẻ từ gia đình.

Đồng cảm với câu chuyện gặp khó khăn tiền bạc nhưng không thổ lộ với gia đình mà âm thầm chịu đựng, độc giả hanvo0212 chia sẻ:

Tôi đây, vốn làm việc cho một công ty Đài Loan, sau 3 năm phấn đấu mức lương có thể nói là ổn. Nhưng năm ngoái tôi từ bỏ sự ổn định và quyết định nghỉ việc để sang Nhật làm việc. Sau 6 tháng học tiếng, công ty môi giới thông báo họ gặp trục trặc nên hồ sơ sẽ bị trả lại, lúc đó cũng là lúc dịch ập đến.

Và từ Tết tới giờ tôi cứ loay hoay tìm việc mà không một công ty nào gọi phỏng vấn. Có lẽ do tôi quá 30 tuổi, kinh nghiệm bị giới hạn ở lĩnh vực may mặc, mà các công ty may mặc thì bị ảnh hưởng trầm trọng đợt này trong khi thời gian này có quá nhiều ứng cử viên do tình trạng cắt giảm nhân sự. Tôi cứ bị mắc kẹt trong ngõ cụt không lối thoát vậy.

Như trước đây, tôi sẽ giấu nhẹm gia đình, chịu cực một mình và tự lo cho bản thân. Nhưng lần này tôi không thể giấu và chấp nhận cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuy gia đình tôi luôn lo lắng cho công việc, tương lai của tôi nhưng đổi lại họ còn biết được tình trạng của tôi lúc này.

Khi gặp khó khăn về tài chính, theo tôi cần cân nhắc lại số tiền chi tiêu hàng tháng. Bạn cứ để lại, ngoài tiền ăn, tiền nhà, điện nước tất cả số còn lại dồn vào trả các món nợ nếu có. Quan trọng là bạn phải chia sẻ lại với gia đình, biết đâu cha mẹ, người thân có cách để giúp nạn vượt qua khó khăn. Điều quan trọng nằm ở lòng tự trọng của bản thân thôi. Những người tự lập họ có lòng tự trọng cao lắm. Bản thân mình cũng vậy. Thay vì trách móc bản thân hãy tìm cách vượt qua.

Độc giả Tôi là Ai cho rằng gia đình là điểm tựa, giúp con người vượt qua khó khăn:

Nhiều người gặp khó khăn cứ âm thầm chịu đựng trong khi gia đình thì chẳng biết gì. Tôi thì ngược lại chuyện to, chuyện nhỏ, chuyện vui, chuyện buồn, những ấm ức căng thẳng với đồng nghiệp mình đều tâm sự với mẹ. Giữ trong lòng rất stress nhưng khi nói ra thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều (dù nói ra mẹ chẳng giúp gì được) và có động lực để tiến lên.

Ngược lại, em trai tôi cái gì cũng giấu trong lòng vì nói ra sợ mẹ buồn, lo lắng, thất vọng. Nhưng chính vì nó không nói, cứ im im chịu đựng mẹ tôi càng lo lắng sầu não hơn. Gia đình là điểm tựa, cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua giông bão.

