Tối ưu không gian căn hộ với điều hòa MultiNX của Daikin

Hệ thống điều hòa Multi NX của Daikin cho phép một dàn nóng kết nối tối đa 5 dàn lạnh bên trong nhà, giúp tiết kiệm không gian lô gia cho các căn hộ cao tầng.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP HCM, xu hướng "đô thị nén" đang ngày càng rõ nét với hàng loạt dự án cao tầng. Đặc thù của kiến trúc này là sự giới hạn về diện tích mặt thoáng (lô gia/ban công) và yêu cầu chung về mỹ quan mặt đứng tòa nhà. Tuy nhiên, điểm bất tiện là căn hộ càng nhiều phòng ngủ, nhu cầu tiện nghi càng cao thì diện tích lô gia lại càng bị chiếm dụng bởi hàng loạt dàn nóng điều hòa.

Với một căn hộ ba phòng ngủ truyền thống, gia chủ thường phải lắp đặt tới 4 bộ điều hòa cục bộ. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng lô gia chỉ 3-4 m2 sẽ phải lắp 4 dàn nóng. Ngoài vấn đề về thẩm mỹ, việc nhiều dàn nóng trong một không gian nhỏ còn gây ra hiện tượng quẩn gió, tiếng ồn, trực tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ máy và trải nghiệm của người dùng.

Không gian chung cư ở các đô thị nén thường bị chiếm dụng bởi quá nhiều dàn nóng điều hòa truyền thống. Ảnh: Daikin Vietnam

Daikin Vietnam đưa ra giải pháp cho vấn đề này với hệ thống điều hòa Multi NX. Thay vì 4-5 dàn nóng riêng biệt, Multi NX chỉ sử dụng duy nhất một dàn nóng để kết nối với tối đa 5 dàn lạnh bên trong. Phương án này giúp giải phóng diện tích sàn lô gia, trả lại không gian thoáng cho căn hộ. Tất cả dàn nóng Multi NX đều được thiết kế nhỏ gọn với chiều cao dưới 1.000mm, giúp giảm tải trọng lên sàn ban công và hạn chế tiếng ồn cộng hưởng từ việc vận hành nhiều máy cùng lúc.

Multi NX giúp linh hoạt trong bố trí dàn lạnh theo từng phòng chức năng. Ảnh: Daikin Vietnam

Đại diện Daikin Vietnam cho biết, giải pháp một dàn nóng cho nhiều dàn lạnh được đưa ra từ thực tế sử dụng điều hòa. Tại các căn hộ, hiếm khi tất cả điều hòa hoạt động tối đa công suất cùng một lúc. Ban ngày, gia đình thường tập trung tại phòng khách; ban đêm, luồng khí mát lại cần ưu tiên cho các phòng ngủ. Hệ thống Multi NX cho phép phân phối công suất lạnh một cách linh hoạt theo nhu cầu sử dụng tại từng thời điểm. Khi cần làm lạnh nhanh cho một phòng ưu tiên (Priority Room), dàn nóng sẽ tập trung công suất để đạt được nhiệt độ cài đặt trong thời gian ngắn nhất, giúp làm lạnh nhanh và sâu hơn. Đây là một ưu thế rõ rệt so với máy điều hòa cục bộ thông thường.

Sự kết hợp giữa công nghệ Inverter và máy nén Swing độc quyền của Daikin giúp hệ thống vận hành êm ái, giảm thiểu ma sát và rung động. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm điện năng mà còn duy trì nhiệt độ ổn định với từng mức tinh chỉnh chỉ 0.5°C, mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

Ngoài sự tiện lợi, hệ thống Multi NX còn đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ nhờ khả năng tùy biến đa dạng các loại dàn lạnh trong cùng một hệ thống, cho phép lựa chọn dựa trên công năng và thẩm mỹ riêng của từng phòng.

Tại khu vực sinh hoạt chung như phòng khách, dàn lạnh âm trần Cassette hoặc giấu trần nối ống gió (Duct connected) là lựa chọn phổ biến. Với thiết kế mỏng chỉ 200mm, các thiết bị này được ẩn mình khéo léo trong trần thạch cao, chỉ để lại những khe gió tinh tế, tạo cảm giác không gian rộng. Giải pháp này phù hợp với nhiều phong cách thiết kế nội thất.

Hệ Multi kết hợp dàn lạnh giấu trần trong không gian phòng ngủ. Ảnh: Daikin Vietnam

Ở các phòng ngủ, gia chủ có thể linh hoạt chọn dàn lạnh treo tường với thiết kế phẳng hiện đại. Các dàn lạnh này còn được trang bị phin lọc xúc tác quang Apatit Titan và phin lọc bụi mịn PM2.5. Hệ thống lọc kép này giúp ức chế và vô hiệu hóa mùi hôi, vi khuẩn cùng các tác nhân gây dị ứng.

Theo đại diện Daikin Vietnam, hệ thống Multi NX đã được lựa chọn tại hàng loạt dự án chung cư như City Garden, The Manor, hay Estella (TP HCM). "Sự hiện diện tại các công trình lớn này là minh chứng rõ nét cho việc hệ thống đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật tòa nhà, độ bền vận hành và khả năng thích nghi với môi trường đô thị", đại diện Daikin nói.

Lựa chọn một giải pháp không khí phù hợp ngay từ giai đoạn hoàn thiện căn hộ là sự đầu tư chất lượng sống dài hạn. Hệ thống Multi NX từ Daikin kết hợp giữa hiệu năng kỹ thuật, giá trị kinh tế và tính thẩm mỹ, một lựa chọn phù hợp cho những gia chủ coi trọng sự thoải mái và vẻ đẹp không gian.

Yên Chi