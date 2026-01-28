Tôi tương tư người phụ nữ không xinh và khéo bằng vợ

Tôi yêu vợ nhưng cảm xúc tình yêu tôi dành cho vợ khác xa với cảm xúc khi tôi gặp chị.

Tôi là tác giả bài viết: Có lỗi với vợ con khi bị người phụ nữ hơn 6 tuổi hớp hồn. Sau khi nhận được ý kiến của khán giả, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều vì được chia sẻ cảm xúc thật của mình. Dù có nhiều ý kiến chê trách, nhưng tựu chung đều mang tính chất xây dựng để tôi có thể giải quyết vấn đề của mình. Tôi như được giải tỏa phần nào.

Tôi đã xác định sẽ dừng lại tình cảm của mình. Tôi không chối bỏ vì nó đã xảy ra. Cậu em đã chủ động hỏi tôi việc này, không phải do chị nói chuyện. Cậu ấy bảo biết tôi có tình ý với chị từ lúc tôi xin số điện thoại, vì nếu tôi cần giúp đỡ về nghề nghiệp thì đã nhờ cậu ấy chứ không cần phải nhờ chị ấy như cách tôi làm (tôi thật ngốc nghếch, đúng không?).

Và lần thứ hai tôi gặp chị, nhìn ánh mắt của tôi là cậu ấy biết tôi đang si mê chị. Tôi đã chia sẻ với cậu ta tất cả câu chuyện của mình. Cậu ấy bất ngờ vì tôi dám thổ lộ tình cảm với chị ấy. Thông qua việc chia sẻ với cậu ấy, tôi mới biết thêm về cuộc sống và con người của chị. Hóa ra, cậu em tôi và chị có gần 15 năm cộng tác công việc với nhau. Vợ chồng cậu ấy khá quý mến chị. Vợ chồng chị đều có sự nghiệp riêng và có thành công nhất định.

Qua những câu chuyện và chia sẻ của cậu em, tôi biết rằng bên ngoài vẻ nữ tính, duyên dáng, chị là người rất mạnh mẽ, quyết đoán mà nhiều người đàn ông còn phải nể sợ. Chị hơi lập dị, đôi khi lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cậu em cảnh báo rằng nếu tôi tiếp tục làm phiền chị, có thể chị sẽ không hợp tác công việc với cậu ấy nữa. Hơn 15 năm hợp tác với chị, cậu ấy biết chị có tính cách và lối sống rất khác biệt. Chính sự khác biệt đó nên dù là một người bình thường, chị rất dễ thu hút người khác, kể cả đàn ông hay phụ nữ, không phải chỉ là thu hút về mặt giới tính.

Biết nhiều hơn về chị, tôi càng có quyết tâm để quên chị, vì chị không dành cho tôi. Vậy mà tôi vẫn tiếp tục gặp thử thách. Cách đây gần một tháng, cậu đồng nghiệp của tôi bị tai nạn. Chúng tôi tổ chức thăm cậu ta và tôi đã nhìn thấy chị ở bệnh viện. Tôi thấy chị vẫn như ngày đầu tiên tôi gặp. Chị ngồi ở khu vực ghế bệnh nhân với chân trái mang nẹp, tím bầm, bàn tay trái sưng vù, đầy băng gạc. Tóc tai chị không được gọn gàng, quần áo không chỉn chu, nhưng khuôn mặt chị thật bình thản, không có vẻ gì đau đớn hay mệt mỏi; đôi mắt nhìn vào hư không như ở chốn không người.

Thực sự lúc đó tôi phải đấu trí giữa tình cảm và lý trí. Tôi vừa muốn chạy lại bên chị vừa muốn chạy trốn chị. Sau một hồi tần ngần, tôi cũng đã lướt qua được chị. Tối đó, tôi nhờ cậu em chuyển cho chị một số thuốc xoa bóp. Cậu em ngần ngừ một lúc rồi cũng đồng ý. Mười ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của chị. Chị cảm ơn tôi đã gửi thuốc cho chị, chị dùng rất tốt. Số còn dư, chị tặng lại cho các bệnh nhân cùng phòng điều trị. Chị nhắn thêm rằng chị trân trọng tình cảm tôi dành cho chị và không phán xét gì.

Chị nói tâm trí của chị không bình thường, chị luôn thấy lạc lõng trong cuộc đời này và chị chỉ muốn đi tu. Chị đã và đang chuẩn bị cho việc này sau khi hoàn thành xong một số trách nhiệm. Chị tin vào kiếp sống luân hồi và không muốn quay lại kiếp người. Vì vậy, chị không muốn nợ ai, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Nếu tôi yêu quý chị, hãy để chị hoàn thành tâm nguyện. Chị biết tôi còn chưa vững tâm nên sau tin nhắn này, chị sẽ block hết liên lạc của tôi và hy vọng tôi không tìm kiếm thông tin của chị, kể cả qua cậu em tôi. Tôi chưa kịp nhắn lại thì đã bị chị chặn tất cả liên lạc.

Thú thực là tôi chưa thoát hẳn việc này. Tôi cần thời gian để nguôi ngoai. Tôi vẫn đặt ra nhiều câu hỏi: tại sao sự việc này xảy ra với tôi? Nếu tôi gặp chị từ khi còn trẻ, liệu tôi có rung động mạnh như vậy không? Tại sao suốt bao năm tôi yêu và chung thủy với vợ mà tự dưng lại sa vào chuyện này một cách bất ngờ như vậy? Nói một cách công bằng, chị không trẻ, đẹp và khéo léo như vợ tôi. Tôi và vợ quen nhau hai năm trước khi tiến đến tình yêu. Trong suốt thời gian yêu và sống cùng nhau, tôi luôn chung thủy với cô ấy, chưa bao giờ có tâm ý với người nào khác, kể cả khi vợ chồng có những mâu thuẫn hoặc không vừa ý. Điều đó khiến cô ấy rất tin tưởng tôi.

Tôi yêu vợ nhưng cảm xúc tình yêu tôi dành cho vợ khác xa với cảm xúc khi tôi gặp chị. Có lẽ các bạn sẽ lên án tôi về việc này, nhưng đây là cảm xúc thật của tôi. Tôi cảm thấy may mắn khi chị rất rõ ràng, nghiêm túc và thẳng thắn. Chính điều này đã ngăn cản những cảm xúc bản năng trong tôi và giúp tôi nhận ra nhiều điều. Nếu không, chúng tôi đã lao vào nhau và không biết hậu quả sẽ ra sao. Tôi mong rằng đây là thử thách cuối cùng đối với tôi để chuyện này được ngủ yên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi.

Việt Hoàng