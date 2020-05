Tôi tốn 100 euro để trở thành 'cư dân điện tử' của Estonia

Chúng ta có thể tin rằng xã hội kỹ thuật số tiên tiến nhất thế giới lại thuộc về một quốc gia thuộc khối Xô Viết cũ ở ven biển Baltic: Estonia?

Và trong khi nền kinh tế toàn cầu đang chao đảo vì Covid-19, các quốc gia – dù muốn hay không – đã phải tạm thời áp dụng biện pháp đóng cửa biên giới, khái niệm "toàn cầu hoá" đang chông chênh giữa những đổi thay có lẽ còn chưa lường hết được sau đại dịch thế kỷ Covid-19 lần này, thì Estonia vẫn đang "âm thầm" gia tăng dân số và "mở rộng" quốc gia.

Đất nước nhỏ bé với công nghệ đổi mới vượt bậc

Đó là chương trình kĩ thuật số có tên là "E-Residency of Estonia" (hoặc "Cư trú ảo" hoặc chỉ đơn thuần là Cư dân điện tử "E-Residency"), do chính phủ Estonia thiết lập vào ngày 01/12/2014.

Các rủi ro và hạn chế:

Trong một thế giới mà công nghệ đang phát triển vượt bậc, cho phép con người làm gần như bất kỳ điều gì trên môi trường mạng, việc gặp phải các rủi ro khi thực hiện giao dịch, gửi tài liệu và điều hành doanh nghiệp trực tuyến gần như là không thể tránh khỏi.

Mối bận tâm chủ yếu xoay quanh Fintech – một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả công nghệ tài chính – một công nghệ mới nhằm cải thiện và tự động hoá việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ tài chính, đồng thời cũng là dịch vụ cốt lõi mà E-Residency cung cấp. Sự tiện lợi mà công nghệ mang lại trong việc thực hiện các giao dịch ngân hàng cũng mang đến những lỗ hổng và cơ hội cho tin tặc, tội phạm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại rằng bản chất của chương trình E- Residency sẽ thu hút tội phạm điều hành hoạt động kinh doanh ở Estonia mà không phải lo bị truy tố. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ báo cáo nào về tội phạm hoặc hành động bất hợp pháp trong cộng đồng E-Residency kể từ khi thành lập.

Một quan tâm khác của người dùng có thể kể đến như lỗ hổng an ninh, điều đã đánh động cộng đồng sau khi chính phủ Estonia đóng băng mọi thẻ ID kĩ thuật số trong chương trình vào năm 2017 do lỗi bảo mật lớn cho phép tội phạm ăn cắp danh tính. Tất cả các thẻ ID cũ đều đã bị đình chỉ cho đến khi cư dân cập nhật chứng chỉ bảo mật mới được ban hành vào tháng 3 năm 2018. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh sự cảnh giác và phản xạ nhanh chóng của chính phủ Estonia và các nhà cung cấp trong trường hợp lỗi an ninh và khẩn cấp, nhằm đảm bảo độ an toàn và tin cậy cho người sử dụng.

Kế hoạch cải tiến trong tương lai:

"Chương trình E-Residency là một dạng thử nghiệm, tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chương trình đã thành công trong việc chứng minh rằng có một lượng nhu cầu lớn cho nền tảng này và đồng thời có thể mang lại giá trị vượt trội cho các Cư dân điện tử cũng như lợi nhuận cho Estonia." - ông Ott Vater, Giám đốc điều hành của chương trình E-Residency khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với Forbes. Ông cũng chia sẻ mục tiêu của đội ngũ E-Residency: cải tiến chương trình lên một tầm cao mới và trở thành kẻ tiên phong thực sự về mặt chuyển đổi kỹ thuật số. Ông cũng tuyên bố rằng nhóm sẽ tập trung vào chất lượng thay vì số lượng và đang nỗ lực để giúp người dùng có trải nghiệm "mượt mà" nhất có thể, đồng thời cung cấp các tùy chọn mạng tốt hơn và nhiều công cụ hơn để phát triển giá trị doanh nghiệp của họ.

Với kinh nghiệm phụ tá trong các dự án tư vấn và hỗ trợ khách hàng có nhu cầu thành lập và phát triển doanh nghiệp tại nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực về Công nghệ nói chung, Fin-tech và Digital Banking nói riêng, tôi tin rằng chương trình E-Residency là một giải pháp tiến bộ và hữu ích cho những người khởi nghiệp và các doanh nhân muốn mở rộng hoạt động kinh doanh ở môi trường quốc tế.

Sức hấp dẫn của chương trình là không thể phủ nhận và tiếp tục thu hút một lượng lớn Cư dân điện tử hàng năm. Những bận tâm về bảo mật mạng khi thế giới đang gần như thực hiện mọi hoạt động trực tuyến là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều đáng chú trọng hơn là các biện pháp và nỗ lực của các nhà cung cấp dịch vụ và nhà sáng lập chương trinh E-Residency đang thực hiện để bảo đảm an toàn và uy tín cho người dùng, cũng như phản hồi nhanh chóng và xuyên suốt của chính phủ Estonia.

Ở Việt Nam, chúng ta cũng đang chứng kiến sự chuyển động tích cực và hối hả ở mọi lĩnh vực để bắt nhịp các xu thế phát triển từ cuộc cách mạng 4.0, trên cơ sở các chiến lược quốc gia về phát triển