Tôi tính vẫn để vợ sống chung nhà với gia đình mình sau ly hôn

Tôi phát hiện vợ ngoại tình và muốn ly hôn. Tuy nhiên tôi rơi vào thế khó, đã suy nghĩ nhiều phương án nhưng vẫn chưa đâu vào đâu, mong quý độc giả tư vấn thêm. Tôi và vợ có hai con, con gái 7 tuổi và con trai 3 tuổi, đang ở nhà do ba tôi đứng tên, ở cùng vợ chồng anh trai tôi, ba mẹ và các cháu. Cả nhà tổng cộng 9 người.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đi đến quyết định ly hôn. Tôi không muốn nói về nguyên nhân, vì khi một người ngoại tình thì có lý do gì đó đến từ người kia. Cái khó bây giờ là các con. Tôi định sau khi ly hôn vẫn để vợ ở chung nhà nhưng khác phòng, một thời gian sau con lớn (có thể một hai năm) sẽ lựa lời nói với cho hai con hiểu. Tuy nhiên, không biết nói cho ba mẹ hai bên thế nào. Tôi định sẽ xong xuôi thủ tục rồi mới nói và nhờ ba mẹ tư vấn thêm. Vì nếu nói trước khi xong xuôi thủ tục, ba mẹ sẽ tìm mọi cách ngăn cản.

Có thể sau thời gian tôi sẽ tha thứ cho vợ, nhưng để tiếp tục cuộc hôn nhân chắc tôi không thể làm được. Còn các con, nếu chúng sống trong môi trường ba mẹ giả dối với nhau cũng không tốt cho chúng. Tôi rối quá, không biết phải làm thế nào. Mong quý độc giả góp vài lời giúp tôi.

