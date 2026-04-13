Dù khó khăn, tôi chưa bao giờ để bạn gái chịu thiệt thòi

Tôi biết phía trước còn nhiều thử thách nhưng chúng tôi luôn động viên nhau, tin tưởng và cùng nhau vượt qua.

Tôi 30 tuổi, tuổi trẻ của tôi là chuỗi ngày lao vào học và kiếm tiền. Tôi từng có mối tình đầu thời sinh viên, rồi cô ấy rời đi khi tôi vẫn còn chật vật với cuộc sống. Sau đó, tôi gác lại tình cảm, tập trung làm việc, từng bước gây dựng sự nghiệp. Tôi vừa đi làm vừa cùng bạn mở công ty riêng. Vì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và tin người, dẫn đến công việc kinh doanh thất bại. Đối tác ôm tiền bỏ trốn, bạn bè vay mượn không trả, tôi buộc phải quay lại làm công ăn lương, mang theo ước mơ dang dở.

Năm 28 tuổi, tôi bắt đầu lại với công việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thu nhập không cao nhưng ổn định. Tôi mải mê công việc, dần mất niềm tin vào tình yêu và cũng không còn mặn mà chuyện hẹn hò. Cho đến khi tôi gặp em, cô gái 23 tuổi, làm ở công ty đối tác. Sự hồn nhiên, chân thành và đôi mắt luôn ẩn nỗi buồn của em khiến tôi chú ý. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn rồi dần dành tình cảm cho nhau lúc nào không hay. Ở bên em, tôi không cần nói nhiều, chỉ cần lắng nghe. Ngày em phải phẫu thuật, tôi bỏ hết công việc để vào viện. Nhìn em đau đớn, tôi nhận ra mình đã yêu thật sự. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi bật khóc vì sợ mất một người.

Sau biến cố đó, chúng tôi càng trân trọng nhau hơn. Tôi quyết định mua một căn nhà nhỏ bằng số tiền tích lũy và vay mượn thêm, chỉ mong em không còn phải sống cảnh thuê trọ. Căn nhà không lớn nhưng đủ ấm áp để chúng tôi cùng vun đắp tương lai. Hơn một năm qua, tôi vừa làm việc vừa trả nợ, đã trả được một phần đáng kể. Dù khó khăn, tôi vẫn cố gắng để em không thiệt thòi, dành những điều nhỏ bé cho em trong những dịp đặc biệt. Nhìn em vui, tôi có thêm động lực để cố gắng. Tôi biết phía trước còn nhiều thử thách nhưng chúng tôi luôn động viên nhau, tin tưởng và cùng nhau vượt qua.

Tôi muốn cảm ơn em, người đã mang lại cho tôi niềm tin và sức mạnh để tiếp tục cố gắng. Với những ai đang khó khăn, xin đừng bỏ cuộc. Chỉ cần còn niềm tin và ý chí, bạn sẽ tìm được con đường của mình. Nếu đang yêu, hãy trân trọng người bên cạnh vì không phải ai cũng may mắn tìm được nhau.

Duy Khoa