Tôi có được lập di chúc cho con trai toàn bộ tài sản riêng khi tái hôn?

Chồng tôi mất vào năm 2014 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Từ đó đến nay, một mình tôi vừa đi làm vừa lo cho con trai duy nhất đang tuổi ăn học.

Cuộc sống của hai mẹ con tuy vất vả nhưng cũng dần ổn định. Gần đây, tôi gặp và quyết định tái hôn. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn hợp pháp, nhưng vì tôi cũng đã lớn tuổi nên không có ý định sinh thêm con.

Hiện tại, tài sản tôi có được là căn nhà đang ở và một khoản tiền tiết kiệm tích góp nhiều năm, phần lớn hình thành từ thời còn chung sống với chồng cũ và sau này do một mình tôi làm lụng dành dụm. Tôi luôn suy nghĩ rằng sau này nếu mình có chuyện gì xảy ra, con trai sẽ là người cần được bảo đảm cuộc sống và có chỗ ở ổn định. Vì vậy, tôi dự định lập di chúc để lại toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của mình cho con.

Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn là nay tôi đã có chồng mới và hôn nhân được pháp luật công nhận. Trong trường hợp tôi lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai mà không để lại phần nào cho chồng hiện tại thì có đúng quy định không? Pháp luật có bắt buộc tôi phải dành một phần tài sản cho chồng mới hay tôi được toàn quyền quyết định theo ý chí của mình?

Độc giả Bích Châu

>> Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn