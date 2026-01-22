Tôi sống nội tâm, yêu sự yên tĩnh, thích thiên nhiên

Chúng ta tôn trọng sự khác biệt của nhau, trò chuyện chậm rãi, lắng nghe nhiều hơn, không cần nói quá nhiều.

Tôi viết những dòng này để tìm một người có thể cùng sống chậm lại, sống sâu hơn, sống tốt hơn với chính mình cũng như với nhau. Tôi tìm kiếm một tình yêu chân thật. Một người phù hợp để cùng nhau làm những điều rất đơn giản: có mặt trong những thời khắc quan trọng của nhau hay cùng trải qua một ngày bình thường bên nhau. Chúng ta có thể âm thầm, lặng lẽ ở cạnh nhau như thế trong phần đời còn lại.



Tôi là người sống nội tâm, yêu sự yên tĩnh. Tôi thích thiên nhiên, biển, gió và bầu trời rộng. Tôi thích những bản nhạc không lời trầm ấm, những thứ đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa, tình thương. Sau giờ làm, tôi chỉ muốn được về nhà, ở trong không gian quen thuộc và ấm cúng, làm những việc nhỏ cùng người đó.

Tôi mong người đồng hành của mình cũng trân trọng những điều như thế. Chúng ta tôn trọng sự khác biệt của nhau, trò chuyện chậm rãi, lắng nghe nhiều hơn, không cần nói quá nhiều, có khi chỉ cần một ánh mắt hay một nét mặt là đủ hiểu nhau, vì tin tưởng lẫn nhau.

Chúng ta nghĩ cho nhau từ những điều nhỏ nhặt. Tôi nấu món anh thích. Anh mua giúp tôi một cuốn sách tôi chưa kịp mua. Tôi mở bài hát anh thích, anh chọn bộ phim tôi thích. Tôi về nhà sau ca trực chỉ để được ở bên anh thêm một chút. Anh dậy sớm cùng tôi để cùng bắt đầu một buổi sáng bình yên. Khi giận, chúng ta chọn im lặng và tự soi xét lại chính mình trước, tự chủ động giải thích chỉ vì sợ làm tổn thương nhau.



Tôi đang học cách sống tỉnh thức hơn mỗi ngày. Tôi thực hành thiền, học quan sát thân và tâm mình, để hiểu rõ cảm xúc, để không làm tổn thương chính mình và người khác. Chúng tôi cùng nhau tu tập, cùng nhau là điểm tựa và động lực cho nhau, để mỗi người ngày càng tốt hơn.



Tôi sinh năm 1996, quê ở Bắc Trung Bộ. "Hãy lấy người chân thành, người đồng điệu trong từng hơi thở và hành động, người có thể cùng con ngồi xuống trò chuyện và sẽ không rời đi khi con tệ nhất". Cám ơn mọi người đã đọc. Cám ơn tòa soạn đã đăng bài.

