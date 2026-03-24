Tôi sắp chết vì nuốt đồng xu nhưng cả nhà hoảng loạn không biết làm gì

Lúc đó ai cũng hoảng loạn và không ai biết phải làm gì.

Tôi vừa xem một đoạn video trên mạng xã hội, được quay bằng camera an ninh. Một cụ già có dấu hiệu đột quỵ, xung quanh là con cháu. Một đứa trẻ hơn 10 tuổi nhìn thấy cụ trông khác lạ nhưng không nhận ra dấu hiệu bất thường. Và sau đó chuyện gì sẽ đến đã đến.

Tôi vẫn hay đau đáu về những trường hợp có vấn đề về sức khỏe, nhưng không nhận biết hoặc nhận biết nhưng không biết phải xử trí thế nào.

Hơn 20 năm trước, lúc đó tiền xu vừa mới phát hành. Tôi được một người bác cho đồng xu 1.000 đồng, một trong những đồng xu có kích thước nhỏ nhất. Tôi nằm trên võng ngắm nghía, chẳng may đồng xu lọt tay chạy vào cổ họng và mắc kẹt lại. Lúc đó tôi vừa ho vừa sặc, không tài nào thở nổi.

Có nhiều người xung quanh, kể cả bố mẹ, hàng xóm và vài bác chạy xe ôm chờ khách trước nhà (nhà tôi là quán nước giải khát) nhưng họ đều chỉ hoảng hốt trong bất lực. Tôi ngạt thở đến nơi, bằng hết sức, tôi khạc được đồng xu ra và thoát chết thần kỳ.

Hóc dị vật thì phải xử lý bằng nghiệm pháp Heimlich, ngừng tim thì phải biết làm hô hấp nhân tạo.

Nhiều người không có kỹ năng phân biệt tình huống sinh tử mà người khác gặp phải, lẫn cách xử lý tình huống khi đó.

Rất hiếm khi có ai dạy một đứa trẻ cách nhận biết người bị đột quỵ đang méo miệng, nói khó hay cách xử lý khi có người bị hóc dị vật ngay trước mặt. Người lớn cũng vậy. Không ít người biết rất rõ cách đầu tư, cách kiếm tiền, nhưng lại lúng túng hoàn toàn trước một người đang ngừng thở.

Trong đám đông, ai cũng nghĩ sẽ có người hiểu chuyện hơn mình, bình tĩnh hơn mình, có kỹ năng hơn mình. Và cuối cùng, tất cả đứng nhìn nhau trong hoảng loạn.

Nhận biết dấu hiệu đột quỵ có thể chỉ là vài biểu hiện cơ bản. Xử lý hóc dị vật có những thao tác rất cụ thể. Hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực... đều là những kỹ năng có thể học trong vài giờ, thậm chí vài chục phút nếu được hướng dẫn đúng cách.

Nếu phải chọn một điều nhỏ để thay đổi, có lẽ không phải là học thêm một kỹ năng lớn lao nào đó, mà chỉ là dành ra một buổi, xem vài video hướng dẫn chính thống, hoặc tham gia một lớp sơ cứu cơ bản, tốt nhất là lứa tuổi học sinh để phòng hờ nhiều trường hợp sau này, vừa giúp người khác, vừa giúp bản thân mình.

Phước