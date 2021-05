'Tôi rút bảo hiểm xã hội một lần để gửi ngân hàng'

Thay vì phải chờ 17 năm để đủ tuổi nhận lương hưu, gia đình tôi chọn rút BHXH một lần rồi gửi toàn bộ tiền vào ngân hàng lấy lãi.

Gần đây, tôi thấy mọi người đang bàn luận nhiều về việc liên quan đến Bảo hiểm xã hội (BHXH), nên hưởng lương hưu hay lĩnh một lần? Tôi cũng xin nói về trường hợp của gia đình mình để các bạn có cái nhìn thực tế.

Vợ tôi đi làm công nhân từ năm 18 tuổi và đóng BHXH liên tục từ ngày đó cho đến năm 2019. Khi đó, vợ tôi 37 tuổi và đã đóng được 19 năm BHXH. Vì gia đình làm kinh doanh nên vợ tôi quyết định nghỉ việc để về làm tại gia và nội trợ. Sau khi cân nhắc và tính toán, vợ chồng tôi quyết định rút BHXH một lần được 120 triệu đồng. Cộng thêm các phụ cấp khác như trợ cấp thất nghiệp, thôi việc, tổng cộng được khoảng 200 triệu đồng.

Mọi người hãy thử làm bài toán về hai hướng lựa chọn cho trường hợp của chúng tôi như sau:

Nếu làm theo cách thông thường là chờ đủ năm lương hưu, đồng nghĩa với việc vợ tôi sẽ phải đợi 17 năm nữa mới đạt 55 tuổi để được nhận lương hưu? Lương đóng BHXH của vợ tôi bắt đầu từ mức 450 nghìn đồng/ tháng, tăng hàng năm đến khi nghỉ (năm 2019), lương cơ bản đóng là 6,3 triệu đồng/ tháng. Thử hỏi liệu mấy ai ở trong hoàn cảnh đó có thể kiên trì đợi ngần ấy năm. Nhất là khi cuộc sống vô thường, không biết ngày mai thế nào?

Trong khi đó, nếu làm theo cách của chúng tôi, rút BHXH một lần và gửi toàn bộ 200 triệu đó vào ngân hàng trong 17 năm. Lúc đó, lãi mẹ đẻ lãi con sẽ được bao nhiêu? Tôi chọn ngân hàng thương mại gửi để hưởng lãi suất cao nhất. Khi đó, nếu có rút lãi hàng tháng thì số gốc vẫn được bảo toàn. Nếu đem đầu tư bất động sản hoặc các hình thức khác thì lợi nhuận sẽ còn khác nữa.

So sánh hai lựa chọn để biết rằng, câu chuyện về lương hưu còn rất nhiều bất cập và hạn chế khi so với những lợi ích sát sườn của việc rút BHXH một lần. Đó là lý do vì sao ngày càng có nhiều người chọn BHXH một lần thay vì chờ hưu trí. Đây sẽ là bài toán cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chỉ khi nào những chính sách lương hưu cho thấy tính ưu việt và thiết thực với người lao động, khi ấy xu hướng rời khỏi hệ thống an sinh mới thực sự được giải quyết ổn thỏa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo rút BHXH một lần trở thành "Thực trạng đáng lo ngại ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi người lao động và tác động đến an sinh của Nhà nước". Giai đoạn 2016-2020 "cứ hai người tham gia vào hệ thống BHXH thì một người lại rời đi. Xu hướng này tiếp tục gia tăng. Trung bình mỗi năm gần 750.000 người rời khỏi hệ thống an sinh, chọn BHXH một lần thay vì chờ hưu trí, tính từ 2016 đến 2020.

