Tôi đã tìm ra cách nghỉ hưu sớm tuổi 40 cho mình

Tôi từng nghĩ chỉ cần kiếm đủ tiền mình sẽ nghỉ hưu sớm, ngừng làm việc để thoát khỏi guồng quay áp lực công việc.

Tôi là phụ nữ ngoài 40 tuổi. Trước đây, giống như nhiều người, tôi từng xem "nghỉ hưu sớm" là một mục tiêu lớn. Những năm 30 tuổi, tôi làm việc rất hăng say. Tôi thích thử thách, thích cảm giác được tăng lương, thăng chức nhanh. Nhưng cũng từ đó, áp lực công việc ngày một lớn. Cuộc sống của tôi khi ấy gần như chỉ xoay quanh công việc. Tôi không còn muốn đi chơi, mà nếu có đi thì đầu óc vẫn nghĩ đến công việc.

Có những buổi sáng, vừa thức dậy, nghĩ đến công việc là tôi không muốn mở mắt. Nhưng vì cuộc sống, vì gia đình, tôi vẫn phải đứng dậy. Và cũng trong giai đoạn đó, tôi thường nghĩ: chỉ cần có đủ tiền, tôi sẽ nghỉ hưu sớm để thoát khỏi guồng quay này.

Nhưng rồi đến lúc mệt mỏi cực điểm, tôi quyết định dừng lại theo một cách khác. Tôi rời công việc áp lực cao và tìm một công việc nhẹ nhàng hơn. Tôi không "nghỉ hưu sớm" theo nghĩa dừng làm việc hoàn toàn, nhưng bắt đầu điều chỉnh lại cuộc sống của mình theo hướng bền vững hơn.

Tôi lập kế hoạch tài chính cụ thể: phần chi tiêu, phần tích lũy và cả phần dành cho tận hưởng. Tôi làm việc mỗi ngày vừa đủ, dành thời gian buổi tối để ăn cơm, xem phim, nói chuyện cùng gia đình. Mỗi ngày, tôi tranh thủ học những điều mình yêu thích. Mỗi năm, gia đình tôi đi chơi một hai chuyến, mỗi chuyến kéo dài 10-15 ngày. Những điều trước đây tôi nghĩ phải đợi đến khi nghỉ hưu mới làm, thì tôi đã bắt đầu làm ngay khi vẫn còn đang đi làm.

Ở công ty mới một thời gian, tôi cũng được đề bạt tăng chức. Nhưng lần này, tôi từ chối vì thấy mình đã hài lòng với công việc hiện tại. Giờ đây, tôi làm hai công việc, có quản lý các bạn ở nhiều quốc gia. Công việc này thực ra "dưới khả năng" của tôi nếu so với trước kia, nhưng tổng thu nhập lại tốt, thậm chí cao hơn một công việc chức vụ lớn nhưng áp lực hơn.

Tôi làm khoảng 12-14 tiếng mỗi ngày, từ 4 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nhờ làm từ xa, tôi vẫn chủ động được việc nhà, cơm nước, chăm sóc con cái. Quan trọng là tôi không còn cảm thấy nặng nề, mà ngược lại, thấy thoải mái và yêu công việc hiện tại. Dù tài chính đã đủ cho mức sống đơn giản, tôi không còn mong "nghỉ hưu sớm" theo cách trước kia nữa. Tôi vẫn muốn làm việc lâu dài, vì thấy vui khi còn được đóng góp.

Từ trải nghiệm của mình, tôi nghĩ không nhất thiết phải đợi đến lúc nghỉ hưu mới tận hưởng cuộc sống. Khi đó, tuổi đã lớn, sức khỏe chưa chắc còn cho phép. Thay vào đó, ngay từ khi còn trẻ, mỗi người nên có kế hoạch tài chính rõ ràng: chi tiêu, tích lũy và tận hưởng. Với tôi, "nghỉ hưu sớm" không còn là dừng làm việc, mà là dừng sống trong áp lực. Đó là khi tôi vẫn làm việc, vẫn có thu nhập, nhưng đồng thời có thời gian cho gia đình và bản thân.

TNT