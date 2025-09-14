Tội phạm làm giả quyết định tại ngoại, trốn tù trót lọt ở Anh

Trong khi bị tạm giam để đợi tuyên án về tội lừa đảo, Junead Ahmed làm giả quyết định cho tại ngoại của Tòa án tối cao, gửi cho các quan chức nhà tù và được thả.

Hồ sơ tòa án thể hiện Junead Ahmed, 36 tuổi ở Essex, bị bắt và kết tội lừa đảo vào năm 2023 do đóng giả bác sĩ, thuê nhà không trả tiền, mua căn nhà 2 triệu bảng nhưng không thanh toán.

Khi đang chờ tuyên án, hắn đã trốn thoát khỏi nơi tạm giam HMP Chelmsford bằng cách gửi cho giám đốc nhà tù này một lá thư giả mạo từ Tòa án tối cao về việc mình đã được chấp thuận cho tại ngoại vô điều kiện.

Các nhân viên nhà tù giàu kinh nghiệm đã bị lừa. Junead Ahmed ung dung bước ra khỏi cổng trại như một người tự do.

Junead Ahmed bị cáo buộc làm giả tài liệu của Tòa án tối cao để trốn tù. Ảnh: Essex Police

Quá tự đắc về chiến tích này, Junead quyết định dùng chiêu tương tự để cứu thêm 2 người bạn tù khác, đang thụ án vì tội liên quan ma túy và gây rối.

Nhà chức trách xác định ba gã này đã "rất quý mến nhau" trong thời gian chung trại. Sau khi trốn ra ngoài trót lọt, Junead Ahmed được cho là đã ba hoa với vợ: "Anh sẽ thả hết bạn bè anh ra. Mấy đứa rất tốt, có thể chết vì anh luôn ấy".

Song hai lá thư giả mạo tiếp theo đã gây nghi ngờ. Hai gã không được thả, và Junead cũng bị đưa trở lại nơi giam giữ.

Tháng 11/2023, anh ta đã bị kết án 4 năm tù vì vụ lừa đảo nhà đất, hiện phải đối mặt với bản án tiếp theo vì tội danh Âm mưu trốn tù.

Không giúp được 2 bạn tù, Junead thậm chí còn khiến họ và mẹ của họ vướng lao lý vì đã cung cấp thông tin chi tiết củ hai phạm nhân để Junead sử dụng trong các bức thư giả. Một tay chơi công nghệ 20 tuổi, bạn của Junead, cũng tham gia vào âm mưu này và bị truy tố.

Junead Ahmed và 5 đồng phạm đều đã nhận tội, dự kiến bị tuyên án trong tháng 10.

Thẩm phán mô tả kế hoạch này là "được lên kế hoạch tỉ mỉ" và ngay cả khi không có bất kỳ hành vi bạo lực nào đối với nhân viên nhà tù thì đây vẫn là một hành vi phạm tội thực sự nghiêm trọng.

Nhà chức trách không thông tin về việc liệu giám đốc và các nhân viên có chịu hình thức kỷ luật nào do hành động thả can phạm đầy bất cẩn này.

Hải Thư (Theo Telegraph)