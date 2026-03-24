Tôi nêu ba điều kiện để các con được nhận thừa kế

Chỉ khi con khoảng 38 tuổi trở lên, đã có gia đình ổn định và trải qua đủ va vấp trong cuộc sống, tôi mới tính chuyện chia thừa kế.

Tôi có hai đứa con, một trai, một gái. Nhiều người hỏi sau này tôi sẽ chia tài sản thế nào cho công bằng? Nhưng với tôi, chuyện cho con thừa kế không nằm ở chuyện chia đều hay hơn kém, mà là cho đúng thời điểm và đúng cách. Tôi đã nghĩ khá kỹ về điều này, và tự đặt ra ba nguyên tắc riêng cho các con mình:

Thứ nhất, nếu cho, tôi sẽ cho dưới hình thức tặng riêng từng đứa, không ràng buộc so sánh hay áp lực giữa anh em. Tôi xem đứa nào cũng là con, nhưng mỗi đứa có cuộc đời riêng, nên cách hỗ trợ cũng cần phù hợp với hoàn cảnh của từng người.

Thứ hai, tôi không chia thừa kế quá sớm. Tôi dự định chỉ khi con bước vào khoảng 38 tuổi trở lên, đã có gia đình ổn định và trải qua đủ va vấp trong cuộc sống, tôi mới tính chuyện cho tài sản. Tôi tin rằng những năm tháng tự lập, tự xoay xở là điều cần thiết để con trưởng thành. Nếu có sẵn tài sản từ sớm, con rất dễ sinh tâm lý dựa dẫm.

Quan trọng nhất, điều kiện để tôi trao tài sản là con phải cho tôi thấy khả năng độc lập, từ suy nghĩ đến tài chính. Tôi muốn thấy con biết yêu thương gia đình, có trách nhiệm với những gì mình xây dựng. Nếu những điều đó chưa rõ ràng, tôi sẵn sàng hoãn lại, thậm chí chuyển sang phương án lập di chúc thay vì cho ngay.

Với tôi, tài sản thừa kế không phải là phần thưởng, mà là một sự hỗ trợ đúng lúc để con đỡ vất vả hơn trên đường đời. Tôi không muốn nó trở thành cái cớ để con ỷ lại hay sống an phận.

Và đương nhiên, quan trọng nhất là tôi sẽ không nói trước với các con về thời điểm được nhận thừa kế. Tôi muốn chúng sống và nỗ lực như thể không có gì chờ sẵn phía trước. Vì suy cho cùng, điều tôi mong nhất là con cái đủ vững vàng để tự đi bằng chính đôi chân của mình.

Dong