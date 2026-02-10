Liệu vợ sắp cưới có mệt mỏi khi về làm dâu xa gia đình 1.700 km

Tôi và em quen nhau một cách rất tình cờ, trên diễn đàn mà ban đầu cả hai chỉ vào để đọc, bình luận cho vui. Không ai ngờ từ vài dòng trao đổi vu vơ, rồi những tin nhắn kéo dài đến khuya, chúng tôi lại bước vào cuộc đời nhau lúc nào không hay. Khi ấy tôi ở trong Nam, còn em ở ngoài Bắc. Khoảng cách giữa chúng tôi là 1.700 km nhưng những ngày đầu yêu nhau, cả hai chẳng thấy đó là trở ngại.

Chúng tôi quen nhau bằng chat rồi đến những cuộc gọi đêm. Tôi nhớ những tối tan ca muộn, vừa ăn vừa nghe em kể chuyện ngoài đó trời trở lạnh. Em cũng quen với việc canh giờ để gọi đúng lúc tôi về đến phòng trọ. Chỉ cần nghe giọng em, tôi thấy những mệt mỏi tan biến. Tình cảm chúng tôi lớn dần lúc nào không hay. Cả hai bắt đầu nói về tương lai, về đám cưới, cuộc sống sau hôn nhân. Em hay cười, bảo chỉ cần có tôi ở bên là được, cực một chút không sao. Chính những câu nói đó lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Tôi không ngại yêu xa, cũng không sợ khó khăn, ngày càng yêu em, tôi thấy mình phải cân nhắc giữa chữ tình và chữ hiếu.

Tôi hiểu rất rõ, nếu cưới nhau, khả năng cao em sẽ phải hy sinh nhiều hơn; xa quê hương, xa ba mẹ, xa bạn bè. Tôi hình dung những ngày giỗ chạp, lễ tết, em chỉ có thể gọi điện hỏi thăm. Tôi sợ có những lúc em buồn, tủi thân, tôi lại trở thành người khiến em phải chịu thiệt thòi. Nghĩ đến đó, tôi thấy mình ích kỷ nếu giữ em bên cạnh vì tình yêu của riêng mình. Nghĩ đến chuyện dừng lại, tim tôi lại không chịu nổi. Tôi không muốn mất em, không muốn buông tay người con gái đã cùng mình đi qua bao ngày dài xa cách, kiên nhẫn và tin tôi nhiều đến vậy. Mặt khác tôi cũng có nỗi lo, rồi đến lúc em sẽ chán cuộc sống lấy chồng xa. Tôi yêu em, yêu một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, vì thế rất đau đầu với tình hình này.

Giữa tình yêu và gia đình, tôi thật sự không biết phải chọn thế nào cho trọn vẹn. Tôi chỉ mong có một cách giải quyết đủ tốt đẹp cho cả hai, để em không phải đánh đổi quá nhiều, tôi cũng không phải sống với cảm giác ân hận vì đã làm tổn thương người mình yêu.

Hoàng Hải