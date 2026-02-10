Tôi mâu thuẫn khi phải chăm sóc người cha nát rượu từng đày đọa mẹ

Ba bị bệnh hiểm nghèo, chăm ba nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi với người mẹ quá cố vì không bảo vệ được mẹ khỏi bạo hành gia đình.

Tôi là nữ, 25 tuổi, có một tuổi thơ không êm đềm. Từ khi tôi được 14 ngày tuổi, ba đã thường xuyên uống rượu rồi chửi mắng mẹ. Tôi còn từng chứng kiến ba bóp cổ mẹ. Từ khi học đại học, tôi không giao tiếp nhiều với ba, nhiều lần khuyên ba mẹ ly hôn. Tình trạng đó tiếp tục kéo dài đến lúc mẹ đổ bệnh cách đây 3 năm. Mẹ mới mất cách đây 5 tháng. Tôi thật sự rất giận ba vì đã đày đọa tinh thần mẹ suốt hơn 20 năm trời. Giờ đây, ba lại bị bệnh hiểm nghèo, di căn vào xương và phổi. May mắn công việc hiện tại cho phép tôi làm online.

Ba mới mổ, tôi đã chăm ba gần 3 tuần, sắp tới sẽ hỗ trợ tiền thuốc tiêm khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Về lý trí, tôi biết việc ở bên chăm sóc ba là nên làm. Ba là ba mình, tôi không muốn bỏ mặc, thế nhưng về cảm xúc thì tôi thấy rất mâu thuẫn. Tôi vẫn còn ác cảm với ba vì những chuyện trong quá khứ. Dù đang chăm sóc và giúp đỡ ba nhưng trong lòng tôi không thấy nhẹ nhàng hay thương cảm nhiều như người ta hay nói.

Mỗi lần nhìn ba, tôi lại cảm thấy tội lỗi với mẹ vì không thể bảo vệ mẹ, rất xa cách với ba. Tôi không biết như vậy có quá ích kỷ hay bất hiếu không. Tôi nên làm sao để cân bằng giữa trách nhiệm và cảm xúc của bản thân. Mọi người nghĩ tôi nên tiếp tục như thế nào để không tự dằn vặt bản thân mà vẫn làm tròn bổn phận? Xin cảm ơn.

Quỳnh Hoa